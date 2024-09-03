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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Ahmet Kaplan, bronz madalya maçına çıkacak - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Ahmet Kaplan, bronz madalya maçına çıkacak

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye teniste quad kategorisinde milli sporcu Ahmet Kaplan, bronz madalya maçı oynayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 15:54 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:54
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        Ahmet Kaplan, bronz madalya peşinde!
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        Milli sporcu Ahmet Kaplan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye teniste quad kategorisinde bronz madalya maçına çıkacak.

        Roland Garros'ta oynanan tekerlekli sandalye tenis müsabakalarında quad kategorisinde yarı final maçları yapıldı.

        Ahmet Kaplan yarı finalde 2 numaralı seribaşı paralimpik oyunları şampiyonu ünvanlı Hollandalı sporcu Niels Vink'le karşılaştı.

        Korttan 6-1'lik setlerle 2-0 yenik ayrılan milli sporcu, yarın bronz madalya maçına TSİ 13.00'te çıkacak.

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