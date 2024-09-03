Ahmet Kaplan, bronz madalya maçına çıkacak
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye teniste quad kategorisinde milli sporcu Ahmet Kaplan, bronz madalya maçı oynayacak.
Milli sporcu Ahmet Kaplan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye teniste quad kategorisinde bronz madalya maçına çıkacak.
Roland Garros'ta oynanan tekerlekli sandalye tenis müsabakalarında quad kategorisinde yarı final maçları yapıldı.
Ahmet Kaplan yarı finalde 2 numaralı seribaşı paralimpik oyunları şampiyonu ünvanlı Hollandalı sporcu Niels Vink'le karşılaştı.
Korttan 6-1'lik setlerle 2-0 yenik ayrılan milli sporcu, yarın bronz madalya maçına TSİ 13.00'te çıkacak.