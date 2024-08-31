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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Ahmet Kaplan çeyrek finale çıktı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Ahmet Kaplan çeyrek finale çıktı

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye teniste quad kategorisinde milli sporcu Ahmet Kaplan çeyrek finale çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 20:04 Güncelleme: 31.08.2024 - 20:04
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        Ahmet Kaplan, çeyrek finale yükseldi!
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        Milli sporcu Ahmet Kaplan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye teniste quad kategorisinde çeyrek finale yükseldi.

        Roland Garros'ta oynanan tekerlekli sandalye tenis müsabakalarında quad kategorisinde son 16 turu maçları yapıldı.

        Milli sporcu Ahmet Kaplan, ABD'li rakibi Davin Wagner'i 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale kaldı. Milli sporcunun çeyrek final maçı 2 Eylül Pazartesi günü oynanacak.

        Bir diğer milli sporcu Uğur Altınel ise son 16 turunda Büyük Britanya'dan Gregory Slade'ye 7-6, 6-7 ve 1-6'lık setlerle 2-1 yenilerek oyunlara veda etti.

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