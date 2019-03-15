4 | 7

Ben kendi adıma konuşayım, elbette ki Serdar Ortaç’la helalleşirdim.

Benim kardeşim kavgacı, öfkeli bir insan değildi. Yaşasaydı, bu olaylardan sonra Serdar’a şunları söylerdi: Aslanım bak sen o gün böyle böyle yaptın ama sen daha hayatı tanımıyorsun, yaşamı bilmiyorsun.