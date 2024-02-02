Ahmet Kural: Asıl efsane Serdar ağabey
'Efsane' adlı sinema filminin galası yapıldı. Başrol oyuncusu Ahmet Kural, duygularını; Ahmet Kural; "Asıl efsane Serdar ağabey. Bizim için Serdar Gökhan efsane bir isimdir. Bir oyuncu için ikiz oynamak çok eğlenceli ve lüks bir şey" şeklinde dile getirdi
Yapımcılığını Aytaç Ağdağ’ın yapımını Aytaç Medya ve Zirve Yapım’ın üstlendiği, Selçuk Aydemir'in senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği ‘Efsane’ adlı sinema filminin galası yapıldı.
Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural, Burcu Gönder gibi başarılı oyuncuların yer aldığı 'Efsane'nin Zorlu PSM’deki galasına yaklaşık 3 bin kişi katıldı.
'Efsane'de 'Sadık' ve 'Özgür' karakterlerini canlandıran Ahmet Kural; “Güzel bir film çektik. Asıl efsane Serdar ağabey. Bizim için Serdar Gökhan efsane bir isimdir. Yapımcımız Aytaç Ağdağ’a çok teşekkür ediyoruz. Bir oyuncu için ikiz oynamak çok eğlenceli ve lüks bir şey” dedi.
'Fırtına Faruk’u canlandıran Cengiz Bozkurt ise duygularını; “Bütün Çorum halkına, Kargılılar, Hacıhamzalılara Osmancıklılara çok teşekkür ederiz. Bizi kendilerinden gördüler. Selçuk (Aydemir) beyin hayallerinin içinde olduğumuz için çok mutluyuz” şeklinde dile getirdi.
Filmin senarist ve yönetmeni Selçuk Aydemir; “Bütün oyuncu arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bize bu imkânı sağlayan Aytaç Medya ve Zirve Yapıma da çok teşekkür ederim. Biz filmi yaptık bundan sonrası da seyirciniz. Umarım beğenilir” diyerek teşekkür etti.
Aytaç Ağdağ, galada Serdar Gökhan'a bir plaket takdim etti.
Aytaç medyanın sahibi Aytaç Ağdağ; ortaya çıkan filmden ne denli mutlu olduğunu; “Medya işine ilk Dilberay filmine ortak yapımcı olarak başladık. Peşinden büyük hayaller kurduk, bu büyük hayalleri Selçuk Aydemir ile gerçekleştirdik. Matematik zekâsı tartışılmaz bir de üzerine sözel zekâsı eklenince ortaya müthiş bir iş çıktı. İkisi bir arada olması çok önemli. Hayranı olduğum kişiyle beraber çalışmak, harika. Tüm oyuncu kadrosu hepsi birbirinden başarılı, birbirinden yetenekli. Çalıştığımız ekipler ciddi özverili. Aynı ekiple daha da güzel şeyler yapmayı hedefliyoruz. Sinemanın zor dönemi dijitallerin işin içine girmesiyle sinema izlenimlerinin düştüğü bir zaman. İnşallah yükseltmek için her şeyi yapacağız” sözleriyle dile getirdi.
Türk sinemasına 60 yılını veren usta isim serdar Gökhan’a gala gecesinde sürpriz yapıldı. 60'ıncı yılını kariyerindeki ilk komedi filmiyle taçlandıran usta isim, “Benim için özel bir gün. 1964 senesinde başlamış olduğu sinema yolculuğunu bugün 60'ncı yılla bu akşam burada kutluyorum. Beni biliyorsunuz tarihi filmler çekerim, güzel yumuşak bir adam değilim. Hayatımda ilk defa bir komedi filminde oynuyorum. O da 'Efsane' filmine denk geldi. İlkler unutulmaz derler bu filmi hiçbir zaman unutmayacağım. Aslında biraz yadırgadım oyuncuları görünce hepsi komedinin duayenleri ustaları dedim ama güzel bir ekip oldu. Kavga yok, gürültü yok ben burada ne iş yapacağım dedim. Senaristimiz çok güzel bir rol ayarlamış bana. Bu rolü oynadığım için çok mutluyum. Bundan sonra alışırsak devam ederim komediye bu iş tarihi işlerden daha kolay geldi” dedi.
Şinasi Yurtsever... Çok güzel ve iyi bir ekip çalıştık. Usta oyuncular ve genç bir ekip bir araya geldi. Ortaya çok güzel bir iş çıktı. Aytaç Ağdağ ve Selçuk Aydemir çok titiz bir çalışma yaptı. Artık son söz izleyicilerin.
Ayhan Taş... Çok keyifli ve çok güzel bir ekiple çalıştık. Çorum halkı bizi bağrına bastı. Ben onlar için üzüldüm. Biz gidince bu hengameye alıştınız ne yapacaksınız dedi. Bol bol leblebi yedik leblebiye doyduk artık” dedi.
Elif Ongan... Benim için harika bir tecrübe oldu. Selçuk hoca ile çakışmak ayrı bir keyifti. İlham verici bir projeydi benim için” dedi.
Cemile Canyurt... Benim için çok öğretici ve güzel bir proje oldu. Nam-ı diğer 'Yangın Aynur’u canlandırıyorum.