Ahmet Kural: Asıl efsane Serdar ağabey

'Efsane'de 'Sadık' ve 'Özgür' karakterlerini canlandıran Ahmet Kural; “Güzel bir film çektik. Asıl efsane Serdar ağabey. Bizim için Serdar Gökhan efsane bir isimdir. Yapımcımız Aytaç Ağdağ’a çok teşekkür ediyoruz. Bir oyuncu için ikiz oynamak çok eğlenceli ve lüks bir şey” dedi.

'Fırtına Faruk’u canlandıran Cengiz Bozkurt ise duygularını; “Bütün Çorum halkına, Kargılılar, Hacıhamzalılara Osmancıklılara çok teşekkür ederiz. Bizi kendilerinden gördüler. Selçuk (Aydemir) beyin hayallerinin içinde olduğumuz için çok mutluyuz” şeklinde dile getirdi.

Filmin senarist ve yönetmeni Selçuk Aydemir; “Bütün oyuncu arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bize bu imkânı sağlayan Aytaç Medya ve Zirve Yapıma da çok teşekkür ederim. Biz filmi yaptık bundan sonrası da seyirciniz. Umarım beğenilir” diyerek teşekkür etti.