Ahmet Kural ve Murat Cemcir'den, Şinasi Yurtsever'e veda

Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan bu acı haberin ardından Yurtsever’in meslektaşları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

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"CANIM KARDEŞİMİN MEKÂNI CENNET OLSUN"

Murat Cemcir ise duygusal bir veda mesajı yayımlayarak şunları söyledi; "Canım arkadaşım, büyük komedyen, tertemiz kalbiyle hepimizin yüzünü aydınlatan şahane insan, gönlümüzün neşesi Şinasi Yurtsever hayata gözlerini yumdu. Kelimeler kifayetsiz... Sevgili dostumun değerli eşi, kıymetli annesi ve arkadaşları başta olmak üzere onu seven herkesin başı sağ olsun. Allah hepimize sabır versin. Canım kardeşimin mekânı cennet olsun. O bizi güldürdü, yeni hayatında Allah da onu güldürsün"