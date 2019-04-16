Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre; Ahmet Kural’ın avukatı mahkemeye başvurarak olay sırasında Sıla Gençoğlu’nun üzerinde olduğu iddia edilen kanlı gömlek ile ilgili inceleme yapılıp yapılmadığı ve kanın kime ait olduğunun araştırılıp araştırılmadığının savcılıktan sorulmasını talep etti.



YARGILAMANIN YAPILDIĞI MAHKEMEYE BAŞVURDU



Davanın görüldüğü Asliye Ceza Mahkemesi’ne dilekçe veren Ahmet Kural’ın avukatı Sibel Aydın, soruşturmayı yürüten ve iddianameyi hazırlayan savcılıktan kanlı gömlek ile ilgili olarak inceleme yapılıp yapılmadığının sorulmasını talep etti.



SAVCILIKTAN SORULMASI İSTENDİ



Dilekçede, adli emanete alınmayan gömlek üzerindeki kana ilişkin tahlil ve inceleme yapılıp yapılmadığını, yapıldıysa kanın kime ait olduğunun sorulması istendi. Gömlekteki lekenin kan olup olmadığı, kan içinde alkol veya başkaca bir madde olup olmadığına dair test yapılıp yapılmadığının da sorulmasın isteniyor.



DURUŞMA HAFTAYA YAPILACAK



Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile Ahmet Kural arasında yaşanan darp olayına ilişkin açılan davanın ikinci duruşması ise önümüzdeki hafta yapılacak. Mahkeme, ilk duruşmayı Kural ve avukatlarının son savunmalarını yapması için süre vererek duruşmayı ertelemişti.