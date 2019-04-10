Oyuncu Ahmet Kural ile yaşadığı mahkeme süreci devam eden şarkıcı Sıla Gençoğlu, önceki gün sosyal medya sayfasından kafa karıştıran bir paylaşımla gündeme geldi.
Şarkıcı vücuduna yaptırdığı bir dövmeyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Dövmede yazan, "Siz Aşktan n’anlarsınız bayım?" notu ise Sıla'nın eski sevgilisi Ahmet Kural’a gönderme olarak yorumlandı.
Sıla, hakkında çıkan bu yorumların ardından vücuduna yaptırdığı dövmenin Didem Madak'ın çok sevdiği "Siz Aşktan n’anlarsınız bayım?" şiiri olduğunu söyledi. İşte şarkıcının Instagram hesabı üzerinden şiirin fotoğrafını paylaşarak altına düştüğü not:
Bir izahat değil,bilgilendirme diyelim. Bu hayatta en çok içimi kavuran şiirlerin başında “Siz aşktan n'anlarsınız bayım?” gelir. Bir Didem Madak şiiridir.
Didem Madak 8 Nisan 1970 doğumludur. Doğum günü vesilesiyle paylaştığım şiirinin artık hayatıma hiç dokunmamasını dilediğim konuyla bağdaştırılmasındaki hatayı düzeltme amaçlı yazmak istedim.
Ama bardağın yine dolu tarafından görecek olursak bu şiirin bilmeyenler tarafından artık biliniyor ya da bilinecek olması ferahlatıcı ve mutluluk verici. Hepinizi iyi niyetle sarmalarım. Çok sevgiler.
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