Sıla-Ahmet Kural olayıyla ilgili Okan Can Yantır'‫ın sessizliği devam ediyor

Ahmet Kural ile Sıla arasında yaşanan şiddet olayında adı geçen Okan Can Yantır konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Sıla'nın dün mahkemede Okan Can Yantır ile ilgili yaptığı itiraf çok konuşulmuştu