Sıla-Ahmet Kural olayıyla ilgili Okan Can Yantır'‫ın sessizliği devam ediyor

Giriş: 08.03.2019 - 10:22 | Güncelleme:  

Ahmet Kural ile Sıla arasında yaşanan şiddet olayında adı geçen Okan Can Yantır konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Sıla'nın dün mahkemede Okan Can Yantır ile ilgili yaptığı itiraf çok konuşulmuştu

  • 1Duruşma sonrası Okan Can Yantır'‫dan ilk paylaşım! Magazin haberleri
    1|15

    Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na yönelik "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından hâkim karşısına çıktı. Duruşma sonrası açıklamada bulunan Kural, davasının ve haklılığının sonuna kadar takipçi olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti, duruşmanın 22 Nisan'a ertelenmesine karar verdi.


  • 2Duruşma sonrası Okan Can Yantır'‫dan ilk paylaşım! Magazin haberleri
    2|15

    Mahkemede, Sıla'nın Okan Can Yantır itirafı büyük yankı uyandırdı. Ünlü şarkıcı, Yantır ile birlitelik yaşadığını ifadesinde belirtti.

  • 3Duruşma sonrası Okan Can Yantır'‫dan ilk paylaşım! Magazin haberleri
    3|15

    Ahmet Kural, Sıla'nın kendisine 'Senin canını yakmak istedim. Bu yüzden Okan Can Yantır ile birlikte oldum' dediğini öne sürmüş, tartışmanın da bu yüzden çıktığını iddia etmişti.


  • 4Duruşma sonrası Okan Can Yantır'‫dan ilk paylaşım! Magazin haberleri
    4|15

    Magazin gündeminde son günlerin en çok merak edilen isimleri arasında yer alan Yantır konuyla ilgili sessizliğini korurken Instagram hesabından bu paylaşımı yaptı.

  • 5Duruşma sonrası Okan Can Yantır'‫dan ilk paylaşım! Magazin haberleri
    5|15
  • 6Duruşma sonrası Okan Can Yantır'‫dan ilk paylaşım! Magazin haberleri
    6|15
  • 7Duruşma sonrası Okan Can Yantır'‫dan ilk paylaşım! Magazin haberleri
    7|15
  • 8Duruşma sonrası Okan Can Yantır'‫dan ilk paylaşım! Magazin haberleri
    8|15
  • 9Duruşma sonrası Okan Can Yantır'‫dan ilk paylaşım! Magazin haberleri
    9|15
  • 10Duruşma sonrası Okan Can Yantır'‫dan ilk paylaşım! Magazin haberleri
    10|15
  • 11Duruşma sonrası Okan Can Yantır'‫dan ilk paylaşım! Magazin haberleri
    11|15
  • 12Duruşma sonrası Okan Can Yantır'‫dan ilk paylaşım! Magazin haberleri
    12|15
  • 13Duruşma sonrası Okan Can Yantır'‫dan ilk paylaşım! Magazin haberleri
    13|15
  • 14Duruşma sonrası Okan Can Yantır'‫dan ilk paylaşım! Magazin haberleri
    14|15
  • 15Duruşma sonrası Okan Can Yantır'‫dan ilk paylaşım! Magazin haberleri
    15|15

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0