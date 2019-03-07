DHA'nın haberine göre; Sanatçı Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu arasında yaşanan tartışmaya ilişkin İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı.
Çağlayan Adliyesi’nde gerçekleşen duruşma sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Ahmet Kural, ülke gündeminde birçok önemli konu olduğunu söyleyerek, özel hayatıyla kamuoyu önüne gelmekten ve gündemi meşgul etmekten büyük üzüntü duyduğunu tekrarladı. Kural davasının ve haklılığının sonuna kadar takipçi olduğunu ifade etti.
Hakkında yapılan şikâyetten bu yana mümkün olduğunca konuşmamaya ve fikir beyan etmemeye çalıştığını, yargıya intikal etmiş bir konuda kamuoyunu ve mahkemeyi yönlendirmeyi doğru bulmadığını belirten Ahmet Kural, "Maalesef geçen süreçte olayın nasıl farklı yerlere çekilmeye çalışıldığını hep birlikte gördük. Basında yer alan yeni albümün lansmanı, davanın ülke sınırlarının aşmasıyla ilgili haberlerin altında yatan amaç ve niyetleri, kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum" diye konuştu.
Ahmet Kural, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Üzerime zorla yapıştırılmak istenen ‘kadına şiddet uygulayan adam’ yakıştırmasını reddediyorum. Daha önce söyledim, bugün mahkeme huzurunda ve sizlerin önünde bir kez daha söylemek isterim ki; Ben “şiddet” uygulamadım. Şahsıma yöneltilen iftiraların hiçbiri gerçek değildir. Zaten tüm suçlama iddiaları bilimsel raporlarla tek tek çürütüp, mahkemeye sunduk.”
“Vicdanen rahatım” diyen Ahmet Kural, davasının ve haklılığının sonuna kadar takipçisi olacağını, iftiraya uğradığını tüm Türk halkına kanıtlayacağını belirterek, Yüce Türk adaletine güvendiğini söyledi.
Sıla'nın mahkemede söylediği, "Yaklaşık 1 saat şiddet gördüm. Dinlenip geri döndü ve tekrar dövdü. Evden çıkmaya çalıştım çıkmama izin vermedi'' sözlerine ilişkin Ahmet Kural, "İlk başta 45 dakika hunharca sistematik bir şekilde dövdüğüm söylendi. Az önce de 15'er dakika arayla boks maçıymış gibi dinlenip dinlenip dövdüğümü söyledi. Şiddetin 45 dakikası 1 dakikası olmaz. Şiddet şiddettir. Çok çelişkili ifadeler var" şeklinde açıklamada bulundu.
Duruşma sırasında Sıla ile karşılaştığında ne hissettiği sorulan Ahmet Kural, “İnsan geçmişe bakınca güzel şeyler hatırlamak istiyor. Ne diyebilirim ki, Allah herkese vicdan rahatlığı versin. Benim için rahat” cevabını verdi.
Kural bir gazetecinin "Sevdiğiniz kadınla duruşma salonunda karşılaştınız. Ne hissettiniz?" sorusu üzerine şu cevabı verdi: "Eskiden sevdiğim kadındı. Bir şey hissetmedim" ifadelerini kullandı.
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