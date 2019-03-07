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Duruşma sırasında Sıla ile karşılaştığında ne hissettiği sorulan Ahmet Kural, “İnsan geçmişe bakınca güzel şeyler hatırlamak istiyor. Ne diyebilirim ki, Allah herkese vicdan rahatlığı versin. Benim için rahat” cevabını verdi.

Kural bir gazetecinin "Sevdiğiniz kadınla duruşma salonunda karşılaştınız. Ne hissettiniz?" sorusu üzerine şu cevabı verdi: "Eskiden sevdiğim kadındı. Bir şey hissetmedim" ifadelerini kullandı.