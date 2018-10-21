Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, oturduğu bir kafede telefon görüşmesi yapan Ahmet Selçuk İlkan, kolundaki bandaj dikkat çekti.

Tenisçi dirseği hastalığına yakalandığı için kolundaki bandajla gezdiğini söyleyen İlkan, “Eskişehir, Gaziantep, Rize’de kitaplarımı imzalamak için gittim. 11 kitabım var son kitabım Aşkın Tam Saati’ni imzalayıp sevenlerimle sohbet ettim. Doktor ertesi gün dinlenmemi istemişti, kolumda ağrı vardı. Bu kadar ciddiye almadım, sadece kitaplara değil onların kalplerine de imza atmak en büyük arzum. İmza atarken zaten acımı unuttum. Onlar bana ilaç oldu. Üç hafta boyunca bandajı kolumdan çıkarmayacağım ilaç tedavisine başladım, tenis oynayanlarda oluyormuş öyle bir rahatsızlık. Kemikle kas arasında oluşan bir ödem bir süre hiç ağırlık kaldırmayacağım” diye konuştu.

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