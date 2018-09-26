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"Benim yıllar önce yazdığım "Yıllar Affetmez" şarkısını maalesef Aleyna Tilki belki istemeden ama bizim şarkıların üzerinden söz yazarak okumuş oldu. Şarkının müziği ve melodisini bizden alınıp başka bir isimle lanse edildi. Bu bizi çok acıtıyor. Yani size ait olan bir güzelliğe birinin sahip çıkması ve hala yaşarken bunu yapmaları çok dokunuyor insana.