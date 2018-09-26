Ahmet Selçuk İlkan, Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ı topa tuttu
26.09.2018 - 10:21 | Güncelleme:
Ahmet Selçuk İlkan, 29 yıl önce kendisinin yazıp, Bergen'in söylediği Yıllar Affetmez adlı şarkısını, alıntı yaparak Dipsiz Kuyum adlı şarkısına uyarlayan Aleyna Tilki ile Emrah Karaduman'a dava açmaya hazırlanıyor. Memleketi Hatay'ın tanıtım günleri için düzenlenen basın toplantısına katılan ünlü şair ve şarkı sözü yazarı İlkan, konu hakkında ilk kez konuşarak Karaduman ile Tilki'yi "Bizim müzik kuyumuz, onlarınki gibi dipsiz ve ipsiz kuyu değildir" sözleriyle topa tuttu
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Habertürk'ün haberine göre, Ahmet Selçuk İlkan, 26 Eylül'de İstanbul Maltepe'de başlayacak Hatay Tanıtım Günleri öncesi Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği Başkanı İbrahim Güder'le biraraya geldi.
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Kendisin de Hataylı olan ünlü şair ve şarkı sözü yazarı, 29 sene önce Bergen'in söylediği, sözleri kendisine, bestesi ise Cengiz Tekin'e ait olan, ‘Yıllar Affetmez' şarkısıyla Aleyna Tilki'nin Dipsiz Kuyum şarkısının birebir aynı olduğunu iddia etti.
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Konu hakkında açıklamalarda bulunan İlkan, konuyu yargıya taşımaya karar verdiğini anlatıp şöyle konuştu:
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"Benim yıllar önce yazdığım "Yıllar Affetmez" şarkısını maalesef Aleyna Tilki belki istemeden ama bizim şarkıların üzerinden söz yazarak okumuş oldu. Şarkının müziği ve melodisini bizden alınıp başka bir isimle lanse edildi. Bu bizi çok acıtıyor. Yani size ait olan bir güzelliğe birinin sahip çıkması ve hala yaşarken bunu yapmaları çok dokunuyor insana.
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Şuan MESAM'da şarkının analizi yapılıyor. ne kadar benzerliği ve ne kadar alıntı olduğu konusunda. Tabii ki yasal haklarımız saklı kullanmak zorundayız. Çünkü bunu da örnek olmak zorundayız.
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Sizin yıllarca emek verdiğiniz ve ömür harcadığınız bu şarkıyı bir anda bir başkası tarafından alınması çok büyük bir haksızlık ve insafsızlık olarak düşünüyorum. Birilerin sizin bahçenize ve ağacınıza izinsiz el uzatması ne kadar çirkinse, bir şarkı notalar dökülmüş ve milyonlar tarafından sevilmiş.
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O zaman tüm şarkıları alalım yağmalayalım. Onlardan bir özür bekliyorum. Bu kötü bir örnek aynı zamanda. Bizden aldıkları şarkının adını "Dipsiz Kuyum" koymuşlar oysa müzik dünyasının hazinesi bu kadar dipsiz değildir.
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Bizi de dipsiz kuyuya gömmesinler. Lütfen bize sevgilerini ve saygılarını göstermelerini bekliyorum. Bizim müzik kuyumuz onlarınki gibi dipsiz ve ipsiz kuyu gibi değildir"
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