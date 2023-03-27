Oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle ilk bölümden itibaren izleyicilerin beğenisini kazanan ve reytinglerde de birinci sıraya yerleşen Ay Yapım’ın SHOW TV’de yayınlanan ‘Aile’ dizisinin başrollerinde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ikilisi, izleyicilerin gönlünü fethetti. Partner olarak uyumlarıyla çok yakıştırılan çift yeni bölümdeki romantik sahneleriyle de çok konuşulacak.