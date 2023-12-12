'Aile'de Aslan ve Devin'in romantik anları Show TV'nin sevilen dizisi 'Aile'de bu akşam ekrana gelecek olan Aslan ile Devin'in romantik anları yayınlandı

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı ‘Aile’nin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünden Aslan ile Devin’in romantik anlarının yer aldığı yeni bir sahne yayınlandı. Aslan’ın Devin’i mutlu edebilmek için onu buz patenine götürdüğü sahnede ikilinin yüzlerini güldüren keyifli anlar yer alıyor.

‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!