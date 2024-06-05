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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek Ödemeleri ne zaman bitiyor? 2024 Aile Destek Ödemeleri uzatılacak mı, en son ödeme ne zaman yapılacak?

        Aile Destek Ödemeleri 12 ay daha uzatılacak mı? Gözler Bakanlık'ta!

        12 ay olarak planlanan Aile Destek Ödemeleri, Temmuz 2023'te başlamıştı. Haziran ayı itibarıyla biten ödemeler için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na döndü. Peki, Aile Destek Ödemeleri uzatılacak mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 15:38 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:38
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Aile ve Destek Programı'nın sonuna geliniyor. 12 ay olarak planlanan ödemeler, geçtiğimiz sene bir kez daha uzatılmıştı. Şimdi ise gözler, bu seneki durum için Bakanlık'a döndü. Peki, Aile Destek Ödemeleri uzatılacak mı? İşte, detaylar...

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        2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Aile Destek Ödemeleri için planlanan süre, 12 aylık bir dönem olmak üzere; Temmuz 2023 ile Haziran 2024 arasındaydı.

        Haziran 2024 tarihinde programın son ödemeleri yapılacak ve Haziran ödemesi, vatandaşların hesabına Temmuz ayında yatacak.

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        AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILACAK MI?

        Programın uzatılıp uzatılmayacağını ise Bakanlık belirleyecek ancak şu anda konu hakkında resmi bir açıklama yok.

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        AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşiyor;

        450 TL ve altı - 1.250 TL

        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850 TL

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MAYIS NE ZAMAN HESABA YATACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Nisan ayı Aile Destek Programı ödemeleri 10 Nisan Ramazan Bayramı öncesinde yapıldı.

        Mayıs ayındaki ödemeler 14'ü itibarıyla hesaplara yattı.

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