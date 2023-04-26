Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

'Aile', izleyicileri bir kez daha ekranlara kilitledi

SHOW TV'nin izleyicilerin yoğun ilgisiyle her hafta zirvede yer alan dizisi 'Aile'de dün akşam yayınlanan yeni bölümünde de gelenek değişmedi. Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile', zirveyi bu hafta da kimseye bırakmadı

'Aile', izleyicileri bir kez daha ekranlara kilitledi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı, salı akşamlarının favorisi haline gelen ‘Aile’ dizisi dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

Çarpıcı gelişmelerle dolu olan bölüm, AB ve ABC1 20+ kategorilerinde bu hafta da zirveyi kimseye bırakmadı. Reytinglerde adını birinciliğe yazdıran 'Aile', sosyal medyanın da gündemini salladı. Bölüm sonrasında yayınlanan tanıtımda ise seyircileri büyük bir sürpriz karşıladı. Usta oyuncu Musa Uzunlar’ın hayat vereceği İlyas Koruzade’nin ilk kez görüldüğü tanıtım gelecek bölüme dair merakı artırdı.

‘Aile’nin 8'inci bölümü; AB’de 8.74 izlenme oranı (rating) 23.85 izlenme payı (share), ABC1 20+’da 8.04 izlenme oranı (rating) 19.49 izlenme payı (share) elde ederek birinci oldu. Total’de ise 4.79 izlenme oranı (rating) 12.75 izlenme payı (share) ile adını üst sıralara yazdırdı.

Büyük ilgi toplayan bölüm, sosyal medyada da gündem oldu. #Aile etiketi,Twitter’da 6 saat 25 dakika boyunca TT listesinde yer aldı. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler ile karakterlerinin isimleri de uzun saatler trend listelerinden inmedi.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

YAĞMUR’A SALDIRAN KİŞİNİN SERHAT KORUZADE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yağmur’un geçmişi hakkında öğrendiklerini henüz sindirememiş olan Devin, kardeşinin saldırıya uğradığını duyunca yıkıldı. Aceleyle hastaneye giden Aslan ve Devin, Yağmur’un hayati tehlikesi olmadığını öğrenince rahatladı. Bu sırada Hülya ise Yağmur’u kurtaranın Cihan, darp edenin ise Serhat Koruzade olduğunu öğrendi. Aslan’ın bu bilgiyi öğrenmesi durumunda olabileceklerden ötürü dehşete düşen Hülya, Cihan’ı olayı gizlemekle görevlendirdi. Cihan, Serhat’ın cezasız kalmaması gerektiğine inansa da Hülya tarafından tehdit edilince annesine boyun eğdi. Yağmur’un durumunu öğrenen Eko, bunu yapan kişiden intikam alınacağına dair Aslan’dan söz aldı. Aradan geçen iki haftada Yağmur sağlığına kavuştu ancak kendisini darp eden kişinin kimliğini açıklamadı. Arayışları devam eden Aslan ve adamları ise sonunda suçlunun kimliğini açık edecek bir iz buldu. Cihan olay yerindeki tüm kamera kayıtlarını sildi ancak geride bıraktığı tek bir kayıt sayesinde Aslan ve Devin, Yağmur’a saldıran kişinin Serhat olduğunu öğrendi.

Aslan ve Devin, Yağmur’u darp eden kişinin görüntülerini izliyor;

İzlemek İçin tıklayınız

ASLAN VE DEVİN, ADALET KONUSUNDA FİKİR AYRILIĞINA DÜŞTÜ
Aslan ve Devin öğrendiği ismin şaşkınlığını yaşarken Hülya, Cihan’ı ziyaret etti. Devin’le yaptıkları seansları Aslan’a söylemekle Cihan’ı tehdit eden Hülya, Serhat’ı yurt dışına kaçırmasını talep etti. Cihan ise bir kez daha tehditlere boyun eğmek zorunda kaldı. Aslan ve Devin, izlemeleri gereken yol konusunda fikir ayrılığı yaşadı. Aslan adaleti kendi elleriyle sağlamak isterken Devin buna karşı çıktı ve Serhat’ı polislere teslim etmek gerektiğini savundu. Ancak Devin’in düşüncelerine rağmen Aslan intikam planı kurmaya başladı. İbo, Hülya’nın ricası üzerine Serhat’ı yurt dışına kaçması için ikna etmeye çalıştı ancak başarısız oldu. Serhat’la önceden planlanmış buluşmalarını bir fırsat olarak gören Aslan, planını uygulamaya başladı. Devin’e yanıldığını göstermeyi amaçlayan Aslan, Serhat’ı polislere verdi. Serhat, bulundukları yere gelen polisler tarafından tutuklandı. Aslan’ın yaptıklarını öğrenen Hülya ise duruma hemen müdahale ederek Serhat’ı kurtarma planları yapmaya başladı.

Aslan, Serhat’a racon kesiyor;

İzlemek İçin tıklayınız

SERHAT’IN CEZASI KESİLDİ
Finalde Hülya’nın planı yürürlüğe girdi. Serhat nezarethaneden çıktı ve kendisini yurt dışına çıkarmak için bekleyen Cihan’ın aracına bindi. İkili, Serhat’ı özgürlüğe kavuşturacak olan tekneye gitti. Bu sırada, Serhat’ın tutuksuz yargılanacağının haberini alan Devin, duydukları karşısında sinirlerine hakim olamadı. Bu durum karşısında Aslan sakinliğini korudu çünkü görünenin aksine Aslan, Cihan’la işbirliği yaparak Hülya’nın planının önüne geçmeyi başarmıştı. Aslan, saat gibi işleyen intikam planının sonlanması için Devin’in tek bir sözünü bekledi. Aslan bir kez daha “Sence böyle insanlar yaşamayı hak ediyorlar mı Devin?” sorusunu yöneltti. Doğru olanın yapılacağına dair inancını kaybeden Devin, sessiz kaldı. Adalet artık Aslan’ın elindeydi. Serhat’ı özgürlüğüne götürecek olan tekne onu ölümüne götürdü. Cihan ve Aslan’ın tuzağına düşen Serhat, karşısında Eko, Turgut ve İskoç’u buldu. Eko gözünü bile kırpmadan Serhat’ın canını aldı.

İşte heyecanın doruklara ulaştığı o final sahnesi;

İzlemek İçin tıklayınız

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

“DEVİN AKIN ÖLDÜ, YAŞASIN DEVİN SOYKAN!”
'Aile’nin 9'uncu bölüm tanıtımı seyircilerin adeta nefesini kesti; Musa Uzunlar’ın hayat vereceği İlyas Koruzade ilk kez seyirci karşısına çıktı. Aslan’ın babasına benzememeye çalıştığını dile getirdiği tanıtımda Devin, Hülya’nın sofradan kaldırdığı sandalyesinin geri getirilmesini istiyor. Hülya’nın Devin’e söylediği “Seni bu aileden yapan asıl şey ne biliyor musun? Suç…” sözleri dikkat çekerken, Serhat’ın ölümünden haberdar olan Hülya büyük bir panik yaşıyor. Tanıtıma İlyas Koruzade ile Soykan ailesinin karşı karşıya geldiği anlar damgasını vuruyor. İlyas Koruzade’nin dengeleri nasıl değiştireceği büyük bir merak konusu!

'Aile’nin 9'uncu Bölüm Tanıtımı;

İzlemek İçin tıklayınız

'Aile' yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu akşamki konukları
TELEVİZYON 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu akşamki konukları
Eurovision ne zaman, nerede ve hangi gün yapılacak? 2023 Eurovision'da Türkiye var mı?
TELEVİZYON Eurovision ne zaman ve hangi gün yapılacak?
25 Nisan reyting sonuçları açıklandı: Show TV'nin fenomen dizisi Aile zirvedeki yerini koruyor
TELEVİZYON Reytinglerde zirve yarışı
Güzel Günler 21. bölüm tanıtımı yayınlandı!
TELEVİZYON Güzel Günler 21. bölüm tanıtımı
Güldür Güldür Show yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!
TELEVİZYON Güldür Güldür Show yeni bölüm tanıtımı
'Aile'nin bu akşamki bölümünden yeni ön izleme sahnesi yayınlandı
TELEVİZYON 'Aile'nin bu akşamki bölümünden yeni ön izleme ...
Gecenin Ucunda final mi yapıyor? TV8 dizisi Gecenin Ucunda bitiyor mu, bu akşam son bölüm mü yayınlanacak, yeni bölüm ne zaman?
TELEVİZYON Gecenin Ucunda final mi yapıyor?
Fazıl Say: Bu benim için büyük bir mutluluk - Magazin haberleri
TELEVİZYON "Bu benim için büyük bir mutluluk"
Tetikçinin Oğlu konusu nedir, uyarlama senaryo mu gerçek hikaye mi? Tetikçinin Oğlu oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne?
TELEVİZYON Tetikçinin Oğlu dizisi konusu nedir?
REYTİNGLER AÇIKLANDI! 24 Nisan AB ve total reyting sonuç listesi: Ömer, Yasak Elma ve Alparslan Büyük Selçuklu
TELEVİZYON Reytinglerde zirve yarışı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.