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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı, salı akşamlarının favorisi haline gelen ‘Aile’ dizisi dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

Çarpıcı gelişmelerle dolu olan bölüm, AB ve ABC1 20+ kategorilerinde bu hafta da zirveyi kimseye bırakmadı. Reytinglerde adını birinciliğe yazdıran 'Aile', sosyal medyanın da gündemini salladı. Bölüm sonrasında yayınlanan tanıtımda ise seyircileri büyük bir sürpriz karşıladı. Usta oyuncu Musa Uzunlar’ın hayat vereceği İlyas Koruzade’nin ilk kez görüldüğü tanıtım gelecek bölüme dair merakı artırdı.

‘Aile’nin 8'inci bölümü; AB’de 8.74 izlenme oranı (rating) 23.85 izlenme payı (share), ABC1 20+’da 8.04 izlenme oranı (rating) 19.49 izlenme payı (share) elde ederek birinci oldu. Total’de ise 4.79 izlenme oranı (rating) 12.75 izlenme payı (share) ile adını üst sıralara yazdırdı.

Büyük ilgi toplayan bölüm, sosyal medyada da gündem oldu. #Aile etiketi,Twitter’da 6 saat 25 dakika boyunca TT listesinde yer aldı. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler ile karakterlerinin isimleri de uzun saatler trend listelerinden inmedi.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

YAĞMUR’A SALDIRAN KİŞİNİN SERHAT KORUZADE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yağmur’un geçmişi hakkında öğrendiklerini henüz sindirememiş olan Devin, kardeşinin saldırıya uğradığını duyunca yıkıldı. Aceleyle hastaneye giden Aslan ve Devin, Yağmur’un hayati tehlikesi olmadığını öğrenince rahatladı. Bu sırada Hülya ise Yağmur’u kurtaranın Cihan, darp edenin ise Serhat Koruzade olduğunu öğrendi. Aslan’ın bu bilgiyi öğrenmesi durumunda olabileceklerden ötürü dehşete düşen Hülya, Cihan’ı olayı gizlemekle görevlendirdi. Cihan, Serhat’ın cezasız kalmaması gerektiğine inansa da Hülya tarafından tehdit edilince annesine boyun eğdi. Yağmur’un durumunu öğrenen Eko, bunu yapan kişiden intikam alınacağına dair Aslan’dan söz aldı. Aradan geçen iki haftada Yağmur sağlığına kavuştu ancak kendisini darp eden kişinin kimliğini açıklamadı. Arayışları devam eden Aslan ve adamları ise sonunda suçlunun kimliğini açık edecek bir iz buldu. Cihan olay yerindeki tüm kamera kayıtlarını sildi ancak geride bıraktığı tek bir kayıt sayesinde Aslan ve Devin, Yağmur’a saldıran kişinin Serhat olduğunu öğrendi.

Aslan ve Devin, Yağmur’u darp eden kişinin görüntülerini izliyor;

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ASLAN VE DEVİN, ADALET KONUSUNDA FİKİR AYRILIĞINA DÜŞTÜ

Aslan ve Devin öğrendiği ismin şaşkınlığını yaşarken Hülya, Cihan’ı ziyaret etti. Devin’le yaptıkları seansları Aslan’a söylemekle Cihan’ı tehdit eden Hülya, Serhat’ı yurt dışına kaçırmasını talep etti. Cihan ise bir kez daha tehditlere boyun eğmek zorunda kaldı. Aslan ve Devin, izlemeleri gereken yol konusunda fikir ayrılığı yaşadı. Aslan adaleti kendi elleriyle sağlamak isterken Devin buna karşı çıktı ve Serhat’ı polislere teslim etmek gerektiğini savundu. Ancak Devin’in düşüncelerine rağmen Aslan intikam planı kurmaya başladı. İbo, Hülya’nın ricası üzerine Serhat’ı yurt dışına kaçması için ikna etmeye çalıştı ancak başarısız oldu. Serhat’la önceden planlanmış buluşmalarını bir fırsat olarak gören Aslan, planını uygulamaya başladı. Devin’e yanıldığını göstermeyi amaçlayan Aslan, Serhat’ı polislere verdi. Serhat, bulundukları yere gelen polisler tarafından tutuklandı. Aslan’ın yaptıklarını öğrenen Hülya ise duruma hemen müdahale ederek Serhat’ı kurtarma planları yapmaya başladı.

Aslan, Serhat’a racon kesiyor;

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SERHAT’IN CEZASI KESİLDİ

Finalde Hülya’nın planı yürürlüğe girdi. Serhat nezarethaneden çıktı ve kendisini yurt dışına çıkarmak için bekleyen Cihan’ın aracına bindi. İkili, Serhat’ı özgürlüğe kavuşturacak olan tekneye gitti. Bu sırada, Serhat’ın tutuksuz yargılanacağının haberini alan Devin, duydukları karşısında sinirlerine hakim olamadı. Bu durum karşısında Aslan sakinliğini korudu çünkü görünenin aksine Aslan, Cihan’la işbirliği yaparak Hülya’nın planının önüne geçmeyi başarmıştı. Aslan, saat gibi işleyen intikam planının sonlanması için Devin’in tek bir sözünü bekledi. Aslan bir kez daha “Sence böyle insanlar yaşamayı hak ediyorlar mı Devin?” sorusunu yöneltti. Doğru olanın yapılacağına dair inancını kaybeden Devin, sessiz kaldı. Adalet artık Aslan’ın elindeydi. Serhat’ı özgürlüğüne götürecek olan tekne onu ölümüne götürdü. Cihan ve Aslan’ın tuzağına düşen Serhat, karşısında Eko, Turgut ve İskoç’u buldu. Eko gözünü bile kırpmadan Serhat’ın canını aldı.

İşte heyecanın doruklara ulaştığı o final sahnesi;

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YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

“DEVİN AKIN ÖLDÜ, YAŞASIN DEVİN SOYKAN!”

'Aile’nin 9'uncu bölüm tanıtımı seyircilerin adeta nefesini kesti; Musa Uzunlar’ın hayat vereceği İlyas Koruzade ilk kez seyirci karşısına çıktı. Aslan’ın babasına benzememeye çalıştığını dile getirdiği tanıtımda Devin, Hülya’nın sofradan kaldırdığı sandalyesinin geri getirilmesini istiyor. Hülya’nın Devin’e söylediği “Seni bu aileden yapan asıl şey ne biliyor musun? Suç…” sözleri dikkat çekerken, Serhat’ın ölümünden haberdar olan Hülya büyük bir panik yaşıyor. Tanıtıma İlyas Koruzade ile Soykan ailesinin karşı karşıya geldiği anlar damgasını vuruyor. İlyas Koruzade’nin dengeleri nasıl değiştireceği büyük bir merak konusu!

'Aile’nin 9'uncu Bölüm Tanıtımı;

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'Aile' yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!