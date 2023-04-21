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55 harika animasyon

Çocuğunuzla beraber izleyebileceğiniz filmlerden bir seçki. Çocuklarınıza mutlaka siz de eşlik edin.

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  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Ernest & Celestine 

    7 yaş ve üzeri

    Film küçük fare Celestine ile ayı Ernest'in dostluk hikayesini işliyor. Fare Celestine, kemirgenlerin hüküm sürdüğü gizli bir yeraltı şehrinde yaşar. Kaldığı yetimhanenin müdürü her gece bütün miniklere bu şehrin dışında kalan bilinmeyen dünyayla ilgili ürkütücü hikayeler anlatmakta, orada korkunç ayıların yaşadığını söylemektedir. Resim yapmayı çok seviyor olsa da diş hekimliği okumaya karar veren Celestine, küçük ayıların düşüp kendi şehrine gelen dişlerini incelemektedir. Bir gün agresif bir ayı ailesinin baskınıyla karşılaşırlar ve uyanıp gözlerini açtığında kendini aç bir ayı olan Ernest'in yanında bulur!
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Bir Böceğin Yaşamı

    6 yaş ve üzeri 

    Hareketli, rengârenk ve şenlikli bir film ancak böcek fobisi olan çocuklara dikkat edin. Filmdeki bazı böceklerden özellikle çekirgelerden rahatsız olabilirler. Karınca Adası’nda yaşayan ve zor geçecek kışa hazırlanmanın telaşındaki karınca sürüsü çalışkandır. Ancak Hooper isimli kötü kalpli bir çekirgenin önderlik ettiği bir çekirge sürüsü, bu karınca sürüsünden haraç kesmekte ve onların yiyeceklerinin bir kısmına el koymaktadır. Hiçbir zaman savaşmak istemeyen karınca halkı, yaşanan bu duruma karşı başkaldırmak zorunda kalacaktır. İsyan ise Karınca Flik’in liderliğinde cereyan edecektir.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Zootropolis: Hayvanlar Şehri

    8 yaş ve üzeri

    Bazı sahnelerde gerilimli detaylar var. Karanlık mekanlarda görünmeyen bir düşmanın yarattığı gerilim sahneleri küçük çocukları ürkütebilir. Zootopia, medenileşmiş ve teknoloji kullanabilen hayvanların bir arada yaşadığı bir şehirde yaşanan ilginç bir polisiye öyküsünü perdeye taşıyor. İyimser Polis Memuru Judy Hopps buraya geldiğinde, büyük ve sert mizaçlı hayvanların olduğu bir yerde polis olmanın hiç de kolay olmadığını fark eder. Kendini ispatlayabilme fırsatını elde edebilmek için, geveze ve numaracı tilki Nick Wilde ile ortak olma pahasına önemli ve gizemli bir olayı çözmeye çalışacaktır. 
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Yeti Efsanesi

    7 yaş ve üzeri

    Hassas küçük çocuklar bazı sahnelerden üzüntü duyabilir ve endişelenebilir. Yeti Efsanesi, çatısında bulduğu efsanevi yaratık Yeti’yi evine geri götürmek için zorlu bir maceraya atılan Yi ve arkadaşlarının hikayesini konu ediyor. Yi, dünyayı gezme hayali ile yaşayan genç bir kızdır. Genç kızın hayatı, Şangay’daki evlerinin çatısında bir Yeti ile karşılaşmasıyla bambaşka bir hal alır. Evin çatısında yaşayan Yeti ile iletişim kurmaya çalışan Yi, onu evine, ailesinin yanına dönmesine yardımcı olmaya çalışır. Sihirli yaratığın Everest’te yaşadığını anlayan Yi, yakın arkadaşları Jin ve Peng ile birlikte ona ‘Everest’ adını verirler. Yi ve arkadaşları, Everest'i, dünyanın en yüksek noktasında ailesi ile yeniden bir araya getirebilmek için zorlu bir yolculuğa çıkmak için tüm hazırlıklarını yapar. Bu sırada ekip, zengin biri olan Burnish ile zoolog Dr. Zara’nın, Yeti’nin peşinde olduklarını, her yerde onu aradıklarını öğrenir. Yi ve arkadaşları, peşlerine düşen Burnish ve Dr. Zara’dan kurtulup, sevimli dostları Everest’in evine dönmesini sağlayabilecekler midir?
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Oyunbozan Ralph

    7 yaş ve üzeri

    Atari oyununun bina yıkan 'kötü adamı' rolündeki Ralph, hem yıllardır aynı işi yapmaktan sıkılmış hem de oyunun iyi adamı tamirci 'Felix' gölgesinde kalmaktan bıkmıştır. Bu arada da tüm övgüleri Felix toplar. Ralph artık iyi bir kahraman olmak ister ve diğer video oyunları arasında gidip gelmeye başlar. Fakat oyundan oyuna atlarken yol açtığı bir kaza Sugar Rush oyununu tehlike altında bırakan bir düşmanı serbest bırakır. Şimdi kahraman olma fırsatı onda mıdır? 
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Tersyüz 1 ve 2

    6 yaş ve üzeri

    Ters Yüz, küçük bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Küçük Riley için hayat, babasının San Francisco’da yeni bir işe başlamasıyla baştan aşağıya değişir. Orta-Batı’daki yaşamını geride bırakan Riley'ı şimdi yeni bir ev, okul ve arkadaşlar beklemektedir. Peki içinden geçen duygular hangileridir: Neşe, Korku, Öfke, Nefret ve Üzüntü... Riley'in zihninin içinde yaşayan, ona günlük hayatında tavsiyeler veren duyguları bu yeni hayata alışırken ufak bir kaosa neden olacaktır. Neşe, Riley’nin en önemli duygusudur ve onu hep pozitif tutmaya çalışır ama diğer duygular bu yeni hayatına uyum sağlama konusunda biraz şaşkındır...
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Arı

    7 yaş ve üzeri

    Baş karakter Barry’i orijinalinde ünlü komedyen Jerry Seinfeld, Türkçe versiyonunda da Cem Yılmaz seslendiriyor. Animasyon harikası Arı Barry B. Benson üniversiteden mezun olduğunda hayatı boyunca yalnızca tek bir işinin olacağını görür ve bu durum karşısında şiddetli bir hayal kırıklığına uğrar. Bal getirmekten sorumlu olan ve petekten dışarı çıkarak çiçeklerin döllenmesini sağlayan ve ancak bu yolla dış dünyayı deneyimleyen arılar ekibine katılır. Bir keresinde Manhattan’dayken çiçekçi Vanessa, onun hayatını kurtarır. Bunun üzerine Arı Barry, arılar kanunu hiçe sayarak Vanessa’ya teşekkür eder. İkisi iyi arkadaş olurlar. Bu sırada Barry, insanların, arılardan, ürettikleri balı satabilmek için faydalandıklarını keşfeder. O andan itibaren de insan ırkını, doğaya zarar verdikleri gerekçesi ile dava etmekte karar kılar.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Buz Devri 1, 2, 3, 4 ve 5

    6 yaş ve üzeri

    Bu yaştan önceki hassas çocuklar için bazı detaylar biraz fazla kaçabilir. Buzul çağı, dünyaya hüküm sürmeye başlamıştır. Bu ıssız ve korkunç dünyada bir başlarına olan zavallı hayvanlar, bir şekilde hayatta kalmanın yollarını aramaktadırlar. Uzun tüylü, kendi halinde bir mamut; karizmatik ve dişli bir kaplan ve muzır bir rakun, nasıl olduysa bu kaos esnasında bir araya gelmişlerdir. Bu üç birbirinden farklı türe mensup hayvanın odağında ise tek bir mevzu vardır. Buldukları küçük bebeği, insanlara ulaştırıp o bebeğin hayatını kurtarmak...
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Soul

    8 yaş ve üzeri

    Orta okul müzik öğretmeni Joe Gardner, bir jazz grubu ile birlikte çalışan jazz piyanisti olmanın hayalini kuruyordur. Bunun ardından ilk müzisyenlik deneyimini edinir. New York sokaklarında gezinen adam, birden bire kendini kanalizasyona düşerken bulur. Ancak burası aslında farklı bir dünyaya açılıyordur. Şimdi ise Dünya'ya nasıl geri döneceğini bulması gerekmektedir.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Wall-E

    Vol.i, günümüzden çok uzak bir gelecekte geçmektedir. Filmde, insanoğlu aşırı kirlenme sebebiyle Dünya’yı terk edip başka bir gezegende yaşamaya başlamıştır. Çöplerle çevrili dünyayı temizleme görevi sevimli bir robota, Vol.i’ye verilir. İnsanoğlunun bıraktığı çöplerden kendine yeni bir dünya yaratan yalnız Vol.i’nin yalnızlığı, başka bir robot olan Eve’nın gelmesiyle son bulur. İki sevimli robotun arasında filizlenen dokunaklı ilişki türlü zorluklara rağmen direnmeye ve ayakta kalmaya çalışır.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Cesur

    Merida, Kral Fergus ve Kraliçe Elinor’un okçuluk konusunda oldukça yetenekli ama bir kadar da deli fişek kızlarıdır. Kaderinin kendi elinde olduğuna inan Merinda, ülkede yüzyıllardan beri gelen bir geleneğe karşı çıkar. Lord MacGuffin, Lord Macintosh ve Lord Dingwall bu yetenekli, kızıl saçlı kızdan hiç hoşlanmazlar ve Merida’nın kararları krallık içerisindeki düzeni bozar. Bilge Kadın’a başvurduğunda ise uğursuz bir dileğin onu beklediğini öğrenir. Merinda ardı sıra gelen tehlikeli güçlerin farkına varır ve daha fazla gecikmeden korkunç laneti ortadan kaldırmaya çalışırken bir ayndan da gerçek cesaret ile yüzleşir...
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Şirinler 1, 2, 3 Kayıp Köy

    Şirinler'in başının belası olan kötü kalpli büyücü Gargamel, Yaramazlar adlı Şirinlere benzer bir grup yaratık yaratır. Yine tek amacı kendisini çok güçlü yapacak Şirin özüne ulaşmaktır. Fakat yapay değil, ancak gerçek bir Şirin'in özünün işine yarayacağını fark eder. Dahası Şirine bu kötü kalpli yaratıkları gerçek şirinlere döndürmeyi başaran kimsenin bilmediği bir büyü bilmektedir. Gargamel bunu öğrenince hemen Şirine'nin peşine düşer ve onu Paris'e kaçırır. Paris'te dünya onu çok başarılı bir sihirbaz olarak tanımıştır, milyonların sevgilisi olmuştur. Şimdi Şirin Baba'nın önderliğindeki Şirinler yine insan dostları Patrick ve Grace ile işbirliği yaparak Şirine'yi kurtarmaya çalışırlar. Peki bakalım Şirine kurtulmak isteyecek midir? 
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Ejderhanı Nasıl Eğitirsin? 1, 2 ve 3

    6 yaş ve üzeri

    Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'de, ejderhalar Berk Adası'nı kendilerine mesken seçmişlerdir. Senelerce acımasız mahlukat tarafından yağmalanan talihsiz adanın biçare yerlileri için hayvanlarını çalıp evlerini yakan bu ejderhaları tepelemek bir nevi namus borcudur. Yetişkinlik çağına erişen genç erkeklerin yapması gereken tek şey bir ejderhayı öldürmektir. Zamanı geldiğinde köyün şefinin tuhaf oğlu Hiccup, icat ettiği tuhaf mekanizmalı silahı bir yaratığa doğrultarak onu öldürmeye yeltenir. Nadir bir türe ait olan bu ejderhayı bir türlü öldüremeyen Hiccup, hayvanı ormana götürerek serbest bırakır. Sonrasında ise aralarında sadakat ve içtenlik barındıran bir arkadaşlık gelişir. 
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Madagaskar 1, 2 ve 3

    6 yaş ve üzeri

    Aslan Alex, zürafa Melman, su aygırı Gloria ve zebra Marty… Güzel bir hayvanat bahçesinde, yaşadıkları ortamın sunduklarına fazlasıyla alışık ve iyi anlaşan bir dörtlüdür. Şehrin ortasında olmalarına rağmen mutlu olmayı başarabilmektedirler. Bir gün bu hayvanat bahçesinin dışarısında ne olduğu merakını dışa vuran Marty, hayvanat bahçesinden kaçar. Onu çok seven arkadaşları da onu bulup geri getirmek üzerine peşinden giderler. Kaçarak başlayan bu yolculuk, doğal hayata hiç alışık olmayan bu hayvanların kendilerini Madagaskar’da bulmalarıyla sonuçlanacaktır. Geri dönmek, artık yalnızca bir hayal olacaktır. 
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    The Big Friendly Giant (BFG)

    7 yaş ve üzeri

    Roald Dahl’ın sevilen çocuk kitabından beyazperdeye uyarlanan The BFG'nin yönetmen koltuğunda usta isim Steven Spielberg oturuyor. Bill Hader' arkadaş canlısı dev, Ruby Barnhill'i ise başroldeki Sophie olarak izleyebileceğimiz yapımın oyuncu kadrosunda Mark Rylance, Rebecca Hall ve Jermaine Clement de yer alıyor. İnsanları yememe kararı verdiği için kendi türü arasında dışlanan sevimli bir devin yetimhanedeki Sophie isimli küçük bir kızla arkadaşlığını işleyen yapımda fantastik dünyanın sert kuralları çocuk masumiyetine karşı duruyor.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Yukarı Bak

    6 yaş ve üzeri

    Yukarı Bak'ta rastlantı eseri yolları kesişen iki çocuk, yıllarca sürecek tatlı ve dokunaklı bir hikayenin başkahramanlarıdır. Maceracı doğan ve hayattaki her şeye dair çocuksu saf meraklar barındıran Ellie’nin tek hayali dünyayı gezebilmektir. Carl ise sessizliği ve dinginliğiyle örttüğü maceraperestliği ve kocaman kalbiyle Ellie’nin tek isteğini gerçekleştirebilmeyi dilemektedir. İki küçük çocuk büyür, evlenir, yaşlanır... Ölüm Ellie’nin kapısını çalar, Carl ise sevdiğinden kalan tek şeyi, bu çocuksu hayali gerçekleştirmeye koyulur. 
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Sevimli Canavarlar

    6 yaş ve üzeri

    Çocuklar bazı korkunç sahnelerinden ürkebilirler. Filmde gözüken bütün canavarlar ilk başta pek sevimli görünmeyebilirler ama kısa zamanda bu karakterlerin hepsine alışılıyor. Mike ve Sully Sevimli Canavarlar'dan (Monsters, Inc.) sonra yeniden beraberler! Canavar olmak öğrenilebilir! Bu sefer maceranın öncesine, ikilinin üniversite günlerine dönüyoruz. İkilinin henüz sıkı dost olmadığı ve hatta ilk tanıştıklarında aslında çok da iyi anlaşamıyor olduklarına tanık oluyoruz filmin başında fakat daha sonra bu sıkı dostluğun nasıl başladığına , birbirlerinin farkılıklarına nasıl tahammül ederek bunların üstesinden geldiklerini görüyoruz.  
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Kutup Ekspresi

    Geçirdiği Noel'ler nedeniyle artık Noel babaya olan bir inancı kalmayan küçük bir erkek çocuğu, oldukça tuhaf bir trene atlayarak hiç bilmediği yollara düşer. İnancını sorguladığı için gideceği yere varmak onun için çok da heyecan uyandırıcı değildir. Ancak trenin içi kesinlikle öyledir. İçerisinde bir sürü mucizenin yaşandığı bu tren, Noel Baba'nın ikamet ettiği Kuzey Kutbu'na doğru yol almaktadır. 
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Çılgın Hırsız 1,2 ve 3

    Gru adındaki kafası karışık ve kötü yürekli kişinin en büyük hayali dünyanın uydusu Ay'ı ele geçirmektir. Aslında etrafı barış ve huzurla bezeli, renk renk çiçeklerle çevrili, güleryüzlü komşuluk ilişkilerinin sürdüğü bu varoş semtinde sükuneti bozan tek olgu Gru'nun bu hırslı halidir. Bu banliyöde, bu yaşantıyı bozacak bir sır vardır, bu sır Gru'nun kötü emelleridir. Banliyönün en bakımsız ve çirkin evinde yaşayan Gru, küçük köleleri ile birlikte dünyanın kaderini değiştirecek bu planını uygulamaya sokmak için son hazırlıklarını yapmaktadır. Gru, dünyanın uydusu Ay’ı çalmayı kafaya koymuştur bir kere! Üç küçük yetim olan Margo, Edith ve Agnes, bu habis ruhlu adamla karşılaştıklarında ise, hiç kimsenin göremediği bir ayrıntıyı fark ederler: Gru onlar için potansiyel bir baba adayıdır.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Küçük Denizkızı Ponyo

    İnsani, insani olduğu kadar çevreci, sımsıcak bir animasyon olan Küçük Denizkızı Ponyo, bu sanatın büyük ustası Miyazaki tarafından beyazperde'ye aktarıldı. Küçük ve sevimli bir Japon balığı olan Ponyo'nun en büyük hayali insan olmaktır. Bu umutsuz hayali onu maceradan maceraya sürükleyecektir. Bu esnada beş yaşındaki bir oğlan çocuğu ile arkadaşlık etme fırsatı yakalar. Bu arkadaşlık küçük dişi balığın en büyük hayaline ulaşmasına yardımcı olur. Çevre ve deniz kirlenmesine de dikkat çeken bu sevimli film, Japonya’da gişe rekorları kırdı. Şimdi, Türk sinemaseverlerin de beğenisine sunulan filmin çocuksu hikayesiyle naif kitleleri derinden etkilemeyi başardığı söyleniyor.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Şarkını Söyle 1-2

    Tamamen hayvanların yaşadığı bir dünyada geçen “Şarkını Söyle”de, Buster Moon zor dönemler geçiren, bir zamanlar çok başarılı olan bir tiyatrodan sorumlu, kibar ve iyimser bir koaladır. Tiyatroyu her şeyden çok sever ve onu korumak için her şeyi yapabilir. Ancak, zor günler geçiren tiyatronun yavaş yavaş parlaklığını kaybettiği günlerde eski görkemini yeniden kazandırmak için son bir şansı vardır; dünyanın en büyük şarkı yarışmasını yapmak. Yarışmada özellikle beş yarışmacı dikkat çeker: Şarkı söylemesi kadar yumuşak bir şekilde dolandıran fare, çekingen bir ergen fil, büyük bir sahne korkusu olan, 25 domuz yavrusunun peşini toplamaktan yıpranmış, sınırlarını zorlayan bir anne, ailesinin ağır suçlarından kurtulmak isteyen genç bir gangster goril ve küstah erkek arkadaşı bırakıp tek başına kalmak için mücadele veren bir punk-rock kirpi. Bütün hayvanlar, Buster’ın çadırına, bu yarışmayı hayatlarının gidişatını değiştirmek için bir fırsat olduğunu düşünerek gelir.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Kuşlar Şehrinde Macera

    Üç boyutlu bir animasyon filmi olan Zambezia bir kuş şehri olarak biliniyor, film ise bu kuş şehrinin majesterleri Victoria Falls döneminde geçiyor. Saf ve derin bir ruha sahip olan genç şahin Kai, aşırı korumacı bir karaktere sahip olan babası Tendai'nin gözetimi altında yaşamakta ve hayatı onun izin verdiği alan içerisinde yaşamaktadır. Babası her daim evine yakın yaşamasını istese de Kai'nin hayali 'gerçek hayat'ı tanımak ve özgür olabilmektir. Bu hayal, Zambezia adlı kuş cennetini öğrenmesi ve oraya giden kuş sürüsüne katılmasıyla birlikte gerçek olur. Kimi zaman zorluklara gebe olan bu yolculuk sonrasında vardığı Zambezia daha önce şahit olmadığı türde bir cennettir. Hayalleri gerçek olmaktadır. Ancak kendisini bekleyen hayat derslerinden bihaber olan Kai, geçmişiyle ve kökleriyle yüzleşecek ve dahil olduğu bu toplulukla birlikte şehri için savaşacaktır. 
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 1 ve 2

    Sevilen animasyon filmi Çılgın Hırsız'ı yaratan ekip yeniden iş başında! Illumination ekibinin yeni filmi The Secret Life of Pets, "Her gün işe giderken evde bıraktığınız evcil hayvanlarınız, siz eve dönene kadar geçen süreç içerisinde ne yapıyor?" önermesinden yola çıkıyor. Yönetmenliğini Chris Renaud ve Yarrow Cheney ikilisinin üstlendiği filmin seslendirme kadrosunda ise; Louis C.K., Eric Stonestreet ve Kevin Hart gibi isimler yer alıyor. Çılgın Hırsız ve Minyonlar’a imza atan Chris Renaud’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin yapımcılığını Illumination’ın kurucusu ve CEO’su Chris Meledandri ve uzun zamandır birlikte çalıştığı Janet Healy gerçekleştirdi. Yardımcı yönetmen koltuğunda Yarrow Cheney var. Filmin yazarları ise Brian Lynch ile Cinco Paul ve Ken Daurio.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Moana

    Moana Antik Polenezya'da yaşayan bir kabilenin şefinin cesur kızıdır. Güçlü ve korkusuz Moana doğanın içinde büyümüştür ve neşeli bir kızdır. Ancak yarı tanrı Maui tarafından yapılan korkunç bir lanet onun adasına dek ulaşır. Maui tanrıça Te Whiti'nin kalbini çalarak onu kızdırmıştır ve şimdi balıkçılar balık tutamaz olmuş, ekinler yetişmeden solar olmuştur. Ancak Moana bu duruma boyun eğmemeye kararlıdır. Güney Pasifik'ten yola çıkan genç kızın amacı laneti sonlandırmak için yarı tanrıyı bulmak ve ona çaldığı şeyi iade ettirmektir...
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    6 Süper Kahraman

    Oldukça zeki bir robot tasarımcısı olan Hiro Hamada kendisini bir anda bir suç örgütünün içinde bulacaktır. Kötü adamların amacı yüksek teknolojili “San Fransokyo” kentini yerle bir etmektir. En yakın arkadaşı Baymax ‘ın yardımıyla Hiro, şehri kurtarmak için oluşturulan gönüllüler ordusuna katılır. Onları Hiro'nun diğer arkadaşları da yalnız bırakmayacaktır:  Hiro gibi macera bağımlısı olan Gogo Tamaga, oldukça düzenli, sistemli ve sevimli Wasabi No-Ginger, kimya konusunda uzmanlaşmış Honey Lemon ve fanatik Fred. Disney’in yapımcılığını üstlendiği aile animasyonunda yönetmenler animasyonun mutfağından gelen ödüllü isimler olan Don Hall ve Chris Williams ikilisi.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Ailem Robotlara Karşı

    12 yaş ve üzeri

    Ailem Robotlara Karşı, ayaklanan teknolojiye karşı zorlu bir mücadeleye girişen bir ailenin hikayesini konu ediyor. Katie, hayalini kurduğu sinema okuluna girmeyi başarınca mutluluktan deliye döner. Evinden kilometrelerce uzaklıktaki okuluna gitmek için hazırlıklara başlayan Katie’ye bu yolculuğunda ailesi de eşlik eder. Keyifli bir şekilde yola koyulan aile, yolculuk sırasında robotların dünyayı istila ettiğini öğrenir. Teknoloji ayaklanıp, robotlar sokaklarda dolaşmaya başlayınca, aile dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir. 
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Benim Annem Bir Dinozor

    Ernie evde anne ve babasının baskısından çok sıkılmış bir çocuktur ve bir o kadar da yaramazdır; üstelik kız kardeşi onu sürekli şikayet etmektedir. Bir gün en yakın dostu Max ile beraber Dinozor Müzesi’ne giderler ve fosil sergi alanında başlarını belaya sokarlar. Güvenlik görevlilerine yakalanırlar ve Ernie oda hapsini boylar. Max'in evine kaçmayı başarır ama iki kafadar daha büyük bir belaya bulaşırlar zira hiç çalışmayan yumurta şeklinde bir zaman makinesinin içine girerler ve makine birden çalışır! 65 milyon yıl öncesine giden kafadarlar kendilerini dinozor yumurtalarıyla dolu bir yerde bulurlar! En yırtıcı olarak bilinen T-Rex dişisiyle karşı karşıya gelirler. Ama vahşi dinozor onları yemez anneleri gibi sahiplenir! Gerçek yumurtalar çatlayıncaya kadar, geri dönmenin bir yolunu bulmaları gerekmektedir...
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Sevimli Dinazor 

    Habakuk Tibatong sıradan bir bilim adamı değildir. Uyumlu bir karakter; hiç değildir! Ama, yaşadığı toplum içerisinde sevimliliğiyle dikkat çeker. Okyanusun ortasında Titiwoo adı verilen minicik bir adada yaşamakta olan Tibatong aykırı biri olduğundan azametli Kral Pumponell'in hışmına uğramış ve bu adaya sürgün edilmiştir. Adada yaşayan ve her biri kendisine özgü sorunları olan bir grup hayvan, Profesör’ün kendine özgü açmış olduğu dil kursuna devam etmekte ve yaşamlarını huzur ve sakinlik içinde sürdürmektedirler. Fakat kötü kalpli Kral, kasvetli şatosunda aynı sakinlik içinde durmayacaktır. Bu küçük adanın kendine özgü sakinlerini komik maceralar beklemektedir. Alman yapımı olan 2006 tarihli Sevimli Dinazor, Alman yönetmenler Reinhard Klooss ve Holger Tappe imzasını taşıyor.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Bay Peabody ve Meraklı Sherman: Zamanda Yolculuk

    7 yaş ve üzeri

    Bay Peabody, hem bir kaşif hem bilim adamı, hem gurme hem Olimpiyat Madalyası kazanmış bir atlet ve de dünyanın en başarılı köpeğidir! En dahice icadı olan Wabac isimli zaman makinasını kullanan Mr. Peabody ve onun evlatlık oğlu Sherman, zamanda yolculuk yaparak dünyayı değiştiren tarihi olayları ilk elden izlerler. Fakat Sherman okulda kendisine bulaşan şımarık Paddy'ye kendisini ispatlamaya çalışırken, hiç yapmaması gereken bir şeye bulaşır ve zaman yolculuğunun kurallarını çiğner! Bay Peabody ve Sherman şimdi geçmişi düzelterek, geleceği kurtarmak zorundadır! Ama uzay-zaman boşluğunu “tamir etmek" sandıkları kadar kolay olacak mıdır?

     
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Coco

    6 yaş ve üzeri 

    Coco, 12 yaşındaki Miguel'in ölüler diyarındaki macerasını anlatıyor. 12 yaşındaki Miguel'in en büyük kahramanı efsanevi Meksikalı gitarist Ernesto de la Cruz'dur. Ancak Cruz hayatını kaybetmiştir ve Miguel'in onunla tanışma imkanı yoktur. Her gün onun şarkılarını dinleyen Miguel günün birinde ünlü müzisyenin gitarını bulur. Ancak gitarı çalması onu bir anda Ölüler Diyarı'na götürüverir. Çıkış yolunu arayan Miguel, düzenbaz Hector'la karşılaşır ve birlikte Miguel'in aile tarihinin ardındaki gerçek hikayeyi keşfetmek için olağanüstü bir yolculuğa çıkarlar... Seslendirme kadrosunda Latin oyuncuların bulunduğu yapımda Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt, Gael García Bernal, Renee Victor, Alanna Ubach, Jaime Camil, Alfonso Arau, Herbert Siguenza gibi isimler sesleriyle yer alıyor. 16. Görsel Efekt Birliği Ödülleri’nde 4 ödülün sahibi olan, 45. Annie Ödülleri’nde 11 ödülle geceyi kapatan, 2018 Oscar ödüllerinde En İyi Animasyon seçilen ve daha birçok ödüle layık görülen Coco’nun yönetmen koltuğunda Toy Story 3 ile beğeni toplayan Lee Unkrich oturuyor. Filmin müzikleri ise Michael Giacchino’ya ait.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Oyuncak Hikayesi 1, 2, 3 ve 4

    5 yaş ve üzeri 

    Oyuncak Hikayesi'nde Andy oyuncak koleksiyonu yapmayı çok seven ve oyuncaklarına değer veren küçük bir çocuktur. Ancak Andy’nin oyuncakları hakkında bilmediği bir şey vardır. Bu da Andy’nin yokluğunda, oyuncaklarının kovboy Woody’nin önderliğinde hayata geldiğidir. Bir gün Andy güzel bir hediye alır. Bu hediye de son model bir oyuncak olan Buzz-lightyear’dır. Andy’nin aldığı bu hediye oyuncaklar arasındaki ego tartışmalarını da beraberinde getirecektir.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Crood'lar 1 ve 2 

    7 yaş ve üzeri 

    Yaşadıkları mağara bir deprem sonrasında yerle bir olduktan sonra, Crood'lar yuvaları olan bu kanyondan taşınmak zorunda kalırlar ve ailenin babası Grug'un önderliğinde bir yolculuğa çıkarlar. Barınabilecekleri yeni bir yer bulmanın ümidiyle ilerleyen Crood'lar bu yolculuk esnasında sıra dışı maceralarla örülü ve daha önce bilinmedikleri esrarengiz bir dünyayla karşılaşırlar. Bu yeni dünyada doğa bambaşkadır. Üstelik bir de karşılarına Guy isimli ilginç bir genç çıkar. Sürekli seyahat etmeyi ve yeni icatlar yapmayı seven Guy'ı aileden en çok 19 yaşındaki genç kız Eep sevecektir. Ateş yakmayı bilen Guy, Crood'ların hayatlarının değişmesinde önemli bir rol oynayacaktır.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Madagaskar Penguenleri

    7 yaş ve üzeri 

    Başarılı ajan doğulmaz. Çünkü başarılı ajanlar yumurtadan çıkar! Madagascar'ın muhteşem ajanlarıyla tanışın: Skipper, Kowalski, Rico and Private.Bu seçkin penguenler, gizli bir örgütün kuvvetlerine katılırlar. İsmi Kuzey Rüzgarı olan bu organizasyona lideri yakışıklı ve kuvvetli ismi gizli bir Ajan (bize kalsa ismini söyleyeceğiz de...sonra yani..bilirsiniz) liderlik etmektedir. Bu iki takımın bir an önce güçlerini birleştirip dünyayı yok etmek için hain planlar peşinde olan korkunç Dr. Octavius Brine'ı durdurması gerekmektedir.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Luca

    6 yaş ve üzeri 

    Luka, arkadaşı ALberto ile macera dolu bir yaz geçiren Luka'nın hikayesini konu ediyor. Küçük bir çocuk olan Luka, yaz aylarını İtalyan Rivierası’nda makarna yiyip, tüm gün scooterla gezerek geçirir. Luka bu macera dolu yazını, yeni edindiği arkadaşı Alberto paylaşır. Ancak çok geçmeden ikili hayatlarıyla ilglili önemli bir sırrı keşfeder. Luka ve Alberto, okyanus yüzeyinin hemen altında bulunan başka bir dünyadan gelen deniz canavarlarıdır.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Hortoon

    4 yaş ve üzeri 

    Hollywood'un en sevimli aktörlerinden Jim Carrey'nin sesiyle hayat verdiği şahane fil Horton'un maceraları çizgi animasyon olarak beyazperde'de. Horton, bir toz zerresinden gelen yardım çığlığını işitince bu esrarengiz varlığın derdine derman olmak ister. Kimseyi görmemesine rağmen ona yardım etmeye karar verir. Görünce anlar ki, toz zerreciği Kimlerşehri'nde yaşayan Kimler'in evidir. İyi yürekli fil Horton, Kimler'i korumaya karar verir ama bu durum, talihsiz ve saf kahramanımıza zerrenin üzerinde herhangi bir şeyin hayatta kalabileceğini reddeden komşularının eziyetinden başka bir şey kazandırmayacaktır.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Encanto

    5 yaş ve üzeri 

    Encanto, Kolombiya dağlarında, sihirli bir evde yaşayan, özel güçleri olan bir ailenin hikayesini konu ediyor. Encanto adı verilen sihirli yerde yaşayan Madrigal ailesinde bir kişi hariç her bir çocuk, endisine özgü sihirli bir hediye ile kutsanır. Yalnızca Mirabel'in sihirli güçleri yoktur. Ancak Encanto'yu çevreleyen sihir tehlikedir ve ailenin yuvası tehdit edildiğinde onların tek umudu Mirabel olur.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Bolt

    4 yaş ve üzeri

    Bir Alman Çoban köpeği olan Bolt, o güne kadarki tüm yaşamını bir aksiyon TV şovu kahramanı olarak sürdürmüştür. Bolt, süper güçlere sahip olduğuna inanıyordur. Bir gün stüdyodan istemeden uzaklaşır ve aslında bir dişi kedi olan Mr. Mittens ve Rhino adındaki hamster ile karşılaşır. Bu üç arkadaşın yolculuğunda, Bolt süper güçlerinin aslında var olmadığını ve stüdyo dışında kalan dünya gerçeğinin çok daha farklı olduğunu anlar.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Otel Transilvanya 1, 2 ve 3

    7 yaş ve üzeri

    Drakula'nın beş-kazık üstüne oturtulmuş lüks işletmesi Otel Transylvania'sına hoş geldiniz! Burada canavarlar ve yaratıklar aileleriyle rahatça yaşayabilirler, yeter ki insanlar onları rahatsız etmesin! Kızına özel bir hafta sonu yaşatmak isteyen Drakula dünya çapında en ünlü canavarları oteline çağırır: Frankenstein ve karısı, Mumya, Görünmez Adam, Kurtadam ailesi ve daha pek çoğu... Çünkü kızı Mavis'in 118'inci yaş günüdür ve ona güzel bir gece geçirttirmek için her şeyi seferber eder. o gün. Drakula için tüm bu yaratıklara ev sahipliği yapmak sorun değildir, ta ki alelade bir insanoğlu otele gelip, üstüne üstlük Mavis'ten hoşlanana kadar!
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Ratatuy

    6 yaş ve üzeri 

    Şişman fare Remy, yemeğe olan düşkünlüğü nedeniyle tek bir hayale sahiptir: Aşçı olabilmek! Bu idealini gerçekleştirmek için Paris'in yolunu tutan sevimli fare kaza eseri kendisini şehrin en iyi restoranının kanalizasyonunda bulur. Restoranın yeni çöpçüsüyle ilginç bir anlaşma yapan Remy, tüm hünerlerini sergileyebileceği büyülü mutfağa ulaşmaştır. Ancak bu tek hayalini gerçekleştirmek, farelerden iğrenen bir insanlığın var olduğu bir dünyada pek kolay olmayacaktır.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Troller

    6 yaş ve üzeri

    Rengarenk saçlı trolllerin hikayesini ele alan animasyon türündeki filmin yönetmeni Mike Mitchell. Filmin açıklanan başrolünde son dönemin yükselen yıldızlarından Anna Kendrick ve ünlü şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake yer alıyor. Senaryo ise Jonathan Aibel, Glenn Berger ve Erica Rivinoja'ya ait. Poppy, güçlerini daima umutsuz olan Branch ile birleştirir ve kendisini bildiği tek dünyadan çok uzaklara taşıyan destansı bir maceraya atılır. Arkadaşlarını, kötü Bergen’in pençelerinden ve onların lideri Kral Gristle’ın elinden kurtarmak için cesaret isteyen bu zorlu görevi tamamlamak zorundadır. Poppy’nin bu destansı macerası gücünü test edecek ve gerçek renklerini açığa çıkaracaktır.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    İnanılmaz Aile

    7 yaş ve üzeri

    Animasyon kahramanı Mr Incredible adı altında dünyada var olan kötülüklerle mücadele eden ve insanları kötücül şeylerden korumaya çalışan Bob Parr, dünyaca meşhurdur. Bir süre sonra hayatının bu denli yorucu olmasından yana şikayetçi olup emekliye ayrılmak ister. Eşi ve çocukları ile beraber daha sakin ve sıradan bir yaşam düzenine geçer. Çok geçmeden bu düzenden de sıkılır çünkü sigortacılık gibi bir iş onu pek kesmemektedir. Evren niyet ve isteklerini duyar ve ona bir mesaj iletilir. Bir adada artık gizli bir görevin sahibidir.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Balerin ve Afacan Mucit

    6 yaş ve üzeri

    Yetim olan Félicie Milliner sakin bir köyde yaşamakta olan küçük bir kızdır. Ancak Felicie'nin büyük bir hayali vardır, o da bir balerin olabilmektir. Bunun yolunun köyde kalmaktan geçmediğini bilen küçük kız kırsal Brittany'i terk ederek Paris'e kaçar. Burada bir yanlışlık sonucu farklı biriyle karıştırılır. Ancak bu yanlışlık ona hayallerinin yolunu açar. Felicie bu karışıklık sayesinde Büyük Opera binasının öğrenci kontenjanına girmeyi başarır. Peki küçük kız kimse durumu anlamadan hayallerine kavuşabilecek midir?...
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Küçük Ayak

    6 yaş ve üzeri

    Küçük Ayak, bir efsane olduğuna inanılan insanların gerçek olduğu keşfeden bir yetinin hikayesini anlatıyor. Migo adındaki genç ve zeki bir yeti, “küçük ayak” olarak bilinen insanların varlığına inanmaktadır. Migo, bu fikrinde diretse de kimseyi kendine inandıramaz. Yeti topluluğu küçük ayakların sadece bir efsane olduğunu düşünür. Ancak günün birinde beklenmedik bir şey olur ve karşısına bir insan çıkıverir. Bir küçük ayak bulduğu haberi sevimli yetimize ün kazandırmanın yanı sıra sevdiği kızın kalbini kazanma şansını da sunar. Ancak bu yeni keşif, sakin yeti topluluğunu, karlı köylerinin ötesindeki büyük dünyada neler olabileceğine dair bir kargaşaya sürükler... Sergio Pablos’un “Yeti Tracks” adlı kitabından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Karey Kirkpatrick ve Jason Reisig ikilisi oturuyor. Sevimli animasyon filmin orijinal seslendirme kadrosunda Channing Tatum, James Corden, Zendaya, Common, LeBron James, Gina Rodriguez, Danny DeVito gibi isimlerin yer alıyor. Senaryosunu ise John Requa, Glenn Ficarra ve Kirkpatrick’in kaleme aldığı filmin müzikleri Heitor Pereira’ya ait.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Raya ve Son Ejderha

    6 yaş ve üzeri

     

    Raya and The Last Dragon, Lumandra’yı kurtarmak için son ejderhanın izini süren yalnız bir savaşçı olan Raya’nın hikayesini konu ediyor. Yıllar boyu Lumandra'nın fantastik dünyasında insanlar ve ejderhalar huzur içinde yaşar. Druun adındaki canavarlar ülkeyi tehdit edince, ejderhalar insanlığın kurtulması için kendisini feda eder. Aradan geçen 500 yılın ardından canavarlar ülkeye geri döner. Onları sonsuza dek durdurmanın tek yolu ise son ejderhanın bulunmasıdır. Yalnız bir savaşçı olan Raya, ülkeyi kurtarmak için sonra ejderhayı bulmak üzere yola koyulur. Bu süreçte Raya, dünyayı kurtarmak için ejderha sihrinden çok daha fazlasının gerekli olduğunu fark eder.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Rapunzel

    6 yaş ve üzeri

     

    Alternatif göndermelerle bezeli bu çizgi filmde, hanedanlığın en çok aranan –ve en etkileyici- eşkıyası Flynn Rider (seslendiren Zachary Levi) bilinmeyen bir zamanda, bilinmeyen bir krallıkta, bilinmeyen bir mekanda ancak gizemli bir kulede saklanırken, o kulede yaşayan güzel ve cesur, 20 metre uzunluğunda altın sarısı saçları olan Rapunzel (seslendiren Mandy Moore) tarafından esir alınır. Masalın farklı bir versiyonunun beyazperde'deki bu yorumunda, yıllardır hapsedildiği kuleden çıkma yolları arayan Flynn’i esir alan meraklı kız, yakışıklı hırsızla bir anlaşma yapacaktır. Bu tuhaf ikili, süper-polis bir atın, aşırı korumacı bir bukalemunun ve sevimsiz bar haydutlarının da olduğu aksiyon dolu bir maceraya yelken açar.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Totoro

    5 yaş ve üzeri

    Komşum Totoro'da anneleri, isimlendirmeyen ve uzun süreli bir hastalığa yakalandığında ona daha yakın olmak için yattığı hastanenin yakınındaki eski bir eve taşınmak isteyen iki küçük kız, bir profesör olan babalarını da ikna edip bu kırsal yere taşınırlar. Küçük kızlar Satsuki ve Mei zamanla evin içerisinde onlarla birlikte yaşamakta olan, bazı varlıkların olduğunu fark ederler. Bu varlıklardan bir şekilde kurtulduklarında, evlerinin karşısındaki ormanda karşılaştıkları büyüleyici varlıklar iki kardeşi büyülü bir dünyanın içerisine sürüklerler.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Bir Ay Masalı

    7 yaş ve üzeri

    Bir Ay Masalı, efsanevi Ay Tanrıçası’nın gerçek olduğunu babasına kanıtlamak isteyen genç bir kızın hikayesini konu ediyor. Ay Tanrıçası’nın gerçekten var olduğuna inanan ve hem bunu kanıtlayıp hem de Ay Tanrıçası ile tanışmayı hayal eden genç kız, bunun için bir roket inşa ederek Ay’a doğru macera dolu bir yolculuğa çıkmayı planlar.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Klaus

    7 yaş ve üzeri

    Klaus, genç bir postacının yaşamına odaklanıyor. Smeerensburg'un yeni postacısı olan Jesper, oyuncaklarla dolu bir yerde tek başına yaşayan oyuncakçı Klaus ile tanışır. Oyuncak imalatçısı olan Klaus ile anlaşma yapmak isteyen Jesper, Klaus'tan eski oyuncaklarını bedava dağıtılmak üzere bağışlamasını ister. Teklifi kabul eden Klaus, oyuncakların dağıtılması için Jesper ile birlikte gitmeye karar verir. Birlikte oyuncak dağıtmaya başlayan Jesper ile Klaus, dünyanın en mutsuz yeri olan Smeerensburg'u değiştirmeye başlar. Ancak onların kasabaya neşe getirmesinden rahatsız olan bir takım insanlar vardır.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Robot Ron: Bir Sorun Var

    7 yaş ve üzeri

    Robot Ron: Bir Sorun Var; yürüyebilen, konuşabilen dijital bir cihaz olan Ron ile arkadaş olan bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Dünya, robotlala çocukların yakın arkadaş olduğu bir hale gelmiştir. 11 yaşındaki sosyalleşme sorunu yaşayan bir öğrenci olan Barney'in hayatı da, yürüyebilen, konuşabilen, dijital bir cihaz olan Ron ile karşılaşmasıyla değişir. Ron'un bir takım sorunları vardır ve bu durum üzerine Barney ona birçok şeyi öğretmeye çalışır. Bu süreç onların ikisinin arasında farklı bir bağ oluşmasını sağlar.

     
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Kurtlar Kuzulara Karşı

    7 yaş ve üzeri

    Çok uzaklarda, sihirli bir dünyada bir koyun sürüsü kendi halinde yaşayıp gitmektedir ancak doğayla barış içinde yaşadıkları güzel köylerindeki mutlu yaşamları yakınlardaki bir vadiye inen kurt sürüsüyle bir anda bozulur. Koyunlar yeni komşularıyla nasıl geçinebileceklerini kara kara düşünürken, kurtlar da ihtiyarlamış liderlerinin yerine yeni bir lider arayışındadır. Sürünün en sevilen ama en şapşal kurdu Gri, liderliğe aday olur. Herkese, özellikle nişanlısı Bianca’ya iyi bir lider olabileceğin ispat etmek ister. Ama bu sırada başına büyük bir talihsizlik gelir ve yanlışlıkla içtiği sihirli iksir yüzünden bir koça dönüşür.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Robotlar

     

    Animasyon filmlerinin ilgi gördüğü bir dönemde Buz Çağı’nın yaratıcısı, bu defa robotların hüküm sürdüğü bir dünyaya ayak basıyor. Rodney, küçük şehirde yaşayan bir robottur ve en büyük hayali olan keşif yapmak isteği ile büyük şehre gitmeye karar verir. Niyeti ise büyük şehir meşhur bir robot ile tanışarak onun vasıtası ile kendisini geliştirmektir. Ancak aşk kapıda onu beklemektedir. İlk başına gelen şey aşık olmak olur. Güzel bir robota gönlünü kaptırır ve ardından da yaşlı bir başka robot ile birlikte kötücül olana karşı bir savaş başlatırlar.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Ayı Paddington

    Perulu genç bir ayı, teyzesi Lucy tarafından büyütülür ve teyzesinin emekli ayılar için kurulan bir evde yaşamaya başlaması nedeniyle kendisine yeni bir ev bulmaya karar verir. “İngiliz” olan her şeye karşı ilgi duyan sevimli ayıcık, kendisine bir yuva bulmak için bir geminin cankurtaran botuna binip soluğu Londra’da alır. Fakat Paddington İstasyonu'nda kaybolup tek başına kalınca, şehir hayatının hiç de beklediği gibi olmadığını anlayacaktır. Bu durum istaasyonda karşılaştığı Brown ailesinin ona evlerini açmasına kadar sürer. Son derece iyi niyetli bir aile olan Brownlar, ayıcığın boynunda yazan 'Lütfen bu ayıcıkla ilgilenin. Teşekkürler.' notuyla karşılaşıp kahramanımızı geçici olarak aileye kabul ederler. Hatta ona karşılaştıkları istasyon olan "Paddington" ismini koyarlar. Sevimli ayıcık tam şansının yaver gittiğini düşünürken kendisinin nadir bulunan bir ayı türü olduğunu düşünen bir hayvan doldurma sanatçısıyla karşılaşınca işler karışır. Bu noktadan sonra Ayı Paddington modern hayata karşı acemiliğinden başına türlü belalar açacaktır...

     
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Leylekler

    7 yaş ve üzeri

    Leylekler'in bebekleri getirdiği devir kapanmış, şimdilerde global bir internet perakende şirketi için paket dağımı yapmaktadırlar. Dev internet mağazası Cornerstore.com’da çalışan ve terfi etmek üzere olan leylek Juinor yanlışlıkla Bebek Yapma Makinesi’ni çalıştırır ve istenmeyen tatlı bir bebek dünyaya gelir. Uzun yıllardır bebek teslimi yapmayan Junior ve Leylek Dağı’ndaki tek insan Tulip’in bu bebeğe ev bulmaları gerekmektedir.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Arabalar

    6 yaş ve üzeri

     

    Pixar'ın sevilen serisi Arabalar'ın 3. devam halkası Arabalar 3'te yönetmen koltuğunda tekrar Brian Fee oturuyor. Şimşek McQueen'in yeni maceralarını göreceğimiz filmde sevimli arabayı kendisinden genç ve hızlı arabalar tarafından bozguna uğratılmış olarak görüyoruz. Şimşek pistlere geri dönmenin hayalini kurup kenara itildiğine içerlerken bir anda #95’in işinin henüz bitmediğini kanıtlamaya karar veriyor. Hevesli genç yarış teknisyeni Cruz Ramirez’in yardımına, kazanmak için bir plana, merhum Hudson Hornet’in verdiği ilhama ve birkaç beklenmedik numaraya ihtiyacı olan arabamız Piston Kupasının en büyük yarışında boy göstermeye hazırlanıyor.
  • Ailece izlenebilecek animasyon filmler, 55 animasyon film önerisi

    Tinker Bell ve Peri Kurtaran

    5 yaş ve üzeri

    Lizzy, peri tozunun kudretine biat etmiş, değişik davranışları olan minik bir kızdır. Tinker Bell, Lizzy ile arkadaş olduğunda henüz Wendy ve Kayıp Çocuklar ile daha tanışmamıştır. Peri tozunun olağanüstü gücüne inanan bu ufaklıkla geliştirdiği dostluğun, perilerin hepsinin yaşamına mal olabileceğini henüz kestirememektedir. Tinker Bell büyük bir risk alarak hem kendi güvenliğini, hem de tüm perilerin geleceğini tehlikeye attığının farkında bile değildir.

Aralarında, izlemediğiniz bir kaç film yakalayacağınızı umud ederek size 23 Nisan için çocuk filmleri seçkisi hazırladık. Uzmanlar belirli bir yaşa kadar çocuk film izlerken ebeveynlerin de yanlarında olmalarını tavsiye ediyor. 

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