AK Parti MYK toplandı

Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için pazar günü sandık başına gitti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, YRP 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı. Büyükşehirde CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, YRP 1 belediye başkanlığı kazandı.

AK Parti kurulduğu 2001 yılından bu yana girdiği 18 seçimde ilk kez, birinci parti olamadı.

14'ü büyükşehir 35 belediye kazanan CHP, Türkiye genelinde en çok oyu alan parti oldu. AK parti ise oy oranında, ilk kez 2. sıraya geriledi.

AK Parti'nin 2019 seçimlerine göre, hem kazandığı belediye sayısı, hem de oy oranı düştü.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Türkiye genelinde 16 milyon 339 bin oy alan AK Parti yüzde 35,48'de kaldı. 2019'da 20 milyon 584 bin oyla yüzde 44,5 orana ulaşılmıştı.

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5 yıl önce 15'i büyükşehir 39 belediye kazanan AK Parti, 31 Mart'ta 12'si büyükşehir 24 ilde yarışı önde tamamlayabildi.

Oy oranı yüzde 9, kazandığı belediye sayısı da 15 azaldı.