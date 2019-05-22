Akasya Asıltürkmen, ünlü oyuncu merak ediliyor. Bugün yapılan dolandırıcılık operasyonunda Akasya Asıltürkmen'inde mağdur olduğu ortaya çıktı. İşte Akasya Asıltürkmen'in hayatı...
AKASYA ASILTÜRKMEN KİMDİR?
Akasya Asıltürkmen (14 Nisan 1977, İstanbul),oyunculuğa, küçük yaşta, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kursa katılarak başladı. Aynı dönemde İstanbul Kanatlarımın Altında filminde oynadı ve bu profesyonliğe attığı ilk adım oldu. Daha sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Semaver Kumpanya ve İstanbul Devlet Tiyatrosu gibi tiyatrolarda çalıştı. Halen birçok Televizyon, Dublaj, Sinema ve Tiyatro çalışması yapmaktadır.
Rol aldığı oyunlar
Bekarlığa Veda (oyun) : Elizabeth Coleman - BO Sahne - 2016
İnternette Tanışan Son Çift (oyun) : Tito - Dilek Sever - BO Sahne - 2015
Romeo'yu Beklerken (oyun) : Sarah Groshala - Tiyatro Yan Etki - 2014
Kırmızı Yorgunları (oyun) : Özen Yula - Emek Sahnesi - 2013
Pamuk Prenses Müzikali (oyun) : Yavuz Pekman - İş Sanat - 2012
Aşk Kokusu (oyun) : Neil Simon - Tiyatro Şenay - 2011
Bir Yaz Gecesi Rüyası : William Shakespeare - Tiyatro Kedi - 2010
Göktaşı : Friedrich Dürrenmatt - Tekin Akmansoy Tiyatrosu - 2009
Fesleğen Çıkmazı : Meltem Yıldırım - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009
Süleyman ve Öbürsüler : Max Frisch \ Yavuz Pekman - Semaver Kumpanya - 2004
Onikinci Gece : William Shakespeare - Semaver Kumpanya - 2002
Filmografisi
Enkaz 2016 >
Bana Bunlarla Gel 2010 >
İpsiz Recep (2009) > Marika
Araf (2006) > Eda
Felek ne demek (2006) (Dizi) > Zekiye
Keloğlan kara prens'e karşı (2006) > Taşkız
Pamuk Prenses 2 (2005) > Fusun
Saklambaç (2005) (Dizi) > Bağdegül
Çınaraltı (2004) (Dizi) > Esin
Dayı (2004) (Dizi) > Müge
Lise Defteri (2003) (Dizi) > Ayça
Vaka-i Zaptiye (2002) (Dizi) > Lebibe
Nasıl evde kaldım (2001) (Dizi)
İstanbul kanatlarımın altında (1996)
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar
Başrolde Aşk (2011) (Dizi) > Eda
Eğitimler
Kamera Önü Oyunculuk : Bahçeşehir Üniversitesi - 2015 - 2016
Yaratıcılık Atölyesi : Alan Experience - 2016
Gözyaşı Atölyesi : Tezgahçılar - 2015
Müzikal Oyunculuğu : Stage Studio - 2014
Kamera Önü Oyunculuk - Diksiyon - Güzel ve Etkili Konuşma : Pana Akademi - 2009
YORUMLAR