Akasya Asıltürkmen, ünlü oyuncu merak ediliyor. Bugün yapılan dolandırıcılık operasyonunda Akasya Asıltürkmen'inde mağdur olduğu ortaya çıktı. İşte Akasya Asıltürkmen'in hayatı...

AKASYA ASILTÜRKMEN KİMDİR?

Akasya Asıltürkmen (14 Nisan 1977, İstanbul),oyunculuğa, küçük yaşta, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kursa katılarak başladı. Aynı dönemde İstanbul Kanatlarımın Altında filminde oynadı ve bu profesyonliğe attığı ilk adım oldu. Daha sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Semaver Kumpanya ve İstanbul Devlet Tiyatrosu gibi tiyatrolarda çalıştı. Halen birçok Televizyon, Dublaj, Sinema ve Tiyatro çalışması yapmaktadır.

Rol aldığı oyunlar

Bekarlığa Veda (oyun) : Elizabeth Coleman - BO Sahne - 2016

İnternette Tanışan Son Çift (oyun) : Tito - Dilek Sever - BO Sahne - 2015

Romeo'yu Beklerken (oyun) : Sarah Groshala - Tiyatro Yan Etki - 2014

Kırmızı Yorgunları (oyun) : Özen Yula - Emek Sahnesi - 2013

Pamuk Prenses Müzikali (oyun) : Yavuz Pekman - İş Sanat - 2012

Aşk Kokusu (oyun) : Neil Simon - Tiyatro Şenay - 2011

Bir Yaz Gecesi Rüyası : William Shakespeare - Tiyatro Kedi - 2010

Göktaşı : Friedrich Dürrenmatt - Tekin Akmansoy Tiyatrosu - 2009

Fesleğen Çıkmazı : Meltem Yıldırım - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009

Süleyman ve Öbürsüler : Max Frisch \ Yavuz Pekman - Semaver Kumpanya - 2004

Onikinci Gece : William Shakespeare - Semaver Kumpanya - 2002

Filmografisi

Enkaz 2016 >

Bana Bunlarla Gel 2010 >

İpsiz Recep (2009) > Marika

Araf (2006) > Eda

Felek ne demek (2006) (Dizi) > Zekiye

Keloğlan kara prens'e karşı (2006) > Taşkız

Pamuk Prenses 2 (2005) > Fusun

Saklambaç (2005) (Dizi) > Bağdegül

Çınaraltı (2004) (Dizi) > Esin

Dayı (2004) (Dizi) > Müge

Lise Defteri (2003) (Dizi) > Ayça

Vaka-i Zaptiye (2002) (Dizi) > Lebibe

Nasıl evde kaldım (2001) (Dizi)

İstanbul kanatlarımın altında (1996)

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar

Başrolde Aşk (2011) (Dizi) > Eda

Eğitimler

Kamera Önü Oyunculuk : Bahçeşehir Üniversitesi - 2015 - 2016

Yaratıcılık Atölyesi : Alan Experience - 2016

Gözyaşı Atölyesi : Tezgahçılar - 2015

Müzikal Oyunculuğu : Stage Studio - 2014

Kamera Önü Oyunculuk - Diksiyon - Güzel ve Etkili Konuşma : Pana Akademi - 2009