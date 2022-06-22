Akciğer Kanseri Nedir, Neden Olur ve Ölümcül Mü? - Akciğer Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Akciğer kanseri belirtileri 0:00 / 0:00

Akciğer kanseri, ölümün en çok görüldüğü kanser türüdür. Akciğer dokusu üzerinde kanser hücrelerinin artması ile akciğerin iç dokusunda tümör meydana gelmesi ile ortaya çıkan bu hastalık erken tanı konulmadığı takdirde hızlı bir şekilde büyüme göstermektedir. Akciğer kanseri ileri seviyelerde diğer organlara da yayıldığı için geri dönülemeyen hasarlara yol açıyor. Oldukça yaygın olan akciğer kanseri tüm kanserler arasında ölüm oranının yüzde 12’sini kapsıyor. Akciğer kanseri hakkında bilinmesi gereken tüm detayları sizler için yazımızda bir araya getirdik.

Akciğer Kanseri Belirtileri

Akciğer kanserinin en belirgin belirtileri arasında göğüs ağrısı yer almaktadır. Özellikle nefes alıp verme sırasında kişilerin göğüs bölgesinde ağır ağrılar meydana gelebilir.

Akciğer kanseri belirtileri arasında hırıltılı ve zor nefes almada yer alır. Özellikle sinsi bir şekilde ilerleme gösteren akciğer kanserinde nefes darlığı önemli bir belirtidir.

Akciğer kanseri ile birlikte kişilerde iştahsızlık meydana gelebilir. İştahsızlık ile birlikte kilo kaybı da kendini gösterir.

Sık sık ses kısıklığı problemi meydana gelir ve kişiler yutkunmada zorluk çekebilir.

Akciğer kanseri ile birlikte hareketlerde kısıtlamalar meydana gelir. Kişiler daha az efor sarf etseler de daha hızlı yorulur ve kendilerini halsiz hisseder.

El ve ayak parmaklarında şişkinlik meydana gelir.

Sürekli ve sık solunum yolu enfeksiyonları da akciğer kanseri belirtileri arasında yer alır.

Akciğer kanserinde bir diğer belirti ise göz kapağında meydana gelen düşmelerdir. Bu net bir belirti olmasa da kişilerin doktor kontrolüne girmesini gerektiren bir durumdur.

Akciğer Kanseri Tedavisi

Akciğer kanseri ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri akciğer kanseri iyileşir mi olarak karşımıza çıkmaktadır. Akciğer kanserinin tedavisinde erken tanı çok önemlidir. Teşhis konulduktan sonra kemoterapi ve radyoterapi uygulaması yapılmaktadır.

Akciğer Kanseri Neden Olur?

Akciğer kanserine neden olan farklı etkenler bulunmaktadır. Özellikle sigara gibi nikotin içeren ürünlerin tüketilmesi akciğer kanserine yol açmaktadır. Bunun yanı sıra beslenmede bozukluklar ve hava kirliliği de akciğer kanserine neden olan durumlar arasında yer alır. Akciğer kanserine neden olan bir diğer etken ise genetik kodlardır.

Akciğer Kanseri Ölümcül Mü?

Her kanser türünde ölüm riski bulunmaktadır. Ancak akciğer kanseri ölüm riski en yüksek olan kanser türüdür. Erken tanı ile birlikte akciğer kanserinde ölüm riski azalsa da kanser geç teşhis edilir ise ölümle sonuçlanma olasılığı çok yüksektir. Bunun nedeni akciğer kanserinin diğer organlar üzerinde de yayılma hızıdır. Karaciğer, beyin ve kemik iliği gibi bölgelere hızlı bir şekilde yayıldığı için hasara yol açar ve ölüm riskinin artmasına sebebiyet verir. Bu yüzden her kanser türünde olduğu gibi akciğer kanserinde de erken tanının yeri çok önemlidir.

Akciğer Kanseri Ölüm Oranı

Akciğer kanseri dünyada ölümlerin en çok gerçekleştiği kanser türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de de dünyada da kanser ölümlerinin yüzde 12’si akciğer kanserinden meydana gelmektedir. Akciğer kanserinin en çok görüldüğü kesim erkeklerdir. Yapılan araştırmalarda dünya üzerinde her yıl 1 milyondan fazla kişinin akciğer kanseri nedeni ile öldüğü belirtilmektedir.