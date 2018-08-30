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Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi

30.08.2018 - 14:09 | Güncelleme: AA

Savunma açısından son derece önemli bir konuma sahip olması dolayısıyla Romalılardan Karamanoğullarına kadar çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Mersin'deki Mamure Kalesi, 23 bin 500 metrekarelik yüz ölçümü ve görkemli yapısıyla dikkati çekiyor

  • 1 Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi
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    Doğu Akdeniz'in kıyısındaki 23 bin 500 metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük kaleleri arasında yer alan Mersin’in Anamur ilçesindeki Mamure Kalesi, çok sayıda medeniyetin izlerini taşıması ve görkemli yapısıyla ilgi odağı oluyor.

     

  • 2 Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi
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    AA'nın haberine göre Mersin-Antalya karayolunun yanında deniz kıyısında yer alan kale, 3. veya 4. yüzyılda Akdeniz ve Kilikya ticaret yollarını gözetlemek için Romalılar tarafından inşa edildi.

  • 3 Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi
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    Kale, savunma açısından son derece önemli bir konuma sahip olması dolayısıyla Romalılardan Karamanoğullarına kadar çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptı. Birçok kez saldırıya uğrayan kale, 12. yüzyılda Kilikya Ermeni Krallığı döneminde onarıldı.

     

  • 4 Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi
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    Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1221 yılında fethedilen kale, Selçukluların zayıflaması sonrası bölgedeki Hristiyan birlikler tarafından kontrol altına alındı.

  • 5 Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi
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    Bölgeyi Türklerin hakimiyetine almak isteyen Karamanoğlu Mahmut Bey ile ordusu tarafından kuşatılan ve 14. yüzyılda yeniden kazanılan kale, onarıldıktan sonra "Mamure" adını aldı. Mahmut Bey, kalenin içerisine yüzyıllardır ibadete açık olan, tek minareli camiyi inşa ettirdi.

  • 6 Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi
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    Deniz kıyısındaki 23 bin 500 metrekarelik görkemli alanıyla ünlenen Mamure, daha sonra uzun yıllar Osmanlı Devleti'nin en önemli kalelerinden biri olarak öne çıktı.

  • 7 Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi
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    UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİNDE

     

    Bugüne kadar korunan en büyük Orta Çağ kalelerinden biri olan Mamure, masmavi deniz manzarası, 39 kulesi, kaleyi bütünüyle dolaşan burçları, zamana direnen dendanları (kalelerde askerlerin sığınıp ok attıkları yer), sarnıçları ve hamam kalıntılarıyla görenleri cezbediyor.

  • 8 Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi
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    Mamure Kalesi, ev sahipliği yaptığı Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Karamanoğulları ve Osmanlılar gibi birçok uygarlığın farklı ve ilginç mimarilerinin bir arada olmasıyla da arkeolojik anlamda büyük önem taşıyor.

  • 9 Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi
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    Bundan dolayı 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve şu an restorasyon çalışmaları sürdüğü için ziyarete kapalı olan kale, sadece dışarıdan gezilebilmesine rağmen çok sayıda tarih ve fotoğraf meraklısını ağırlıyor.

  • 10 Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi
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  • 11 Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi
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  • 12 Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi
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  • 13 Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi
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  • 14 Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi
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  • 15 Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi
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  • 16 Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi
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  • 17 Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi
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  • 18 Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi
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  • 19 Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi
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  • 20 Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi
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  • 21 Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi
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  • 22 Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi
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  • 23 Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi
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  • 24 Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi
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