Akhisar'da işçi servisi devrildi: 11 yaralı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, işçi taşıyan servisin devrilmesi sonucu yaralanan 11 kişi hastanelere kaldırıldı
Soma ilçesinden Akhisar'daki bir fabrikaya işçi taşıyan Recep İ'nin kullandığı servis minibüsü, Akhisar çevre yolunda yaklaşık 5 metre yükseklikten tali yola düştü. AA'nın haberine göre; kazada, devrilen minibüsteki 11 işçi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.