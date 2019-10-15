Akın Akınözü kimdir? sorusu özellikle Hercai dizisini izleyen izleyiciler tarafından soruluyor. Amerika'da oyunculuk eğitimini tamamlayan Akın Akınözü, ilk olarak 2014 yılında sinema projesiyle profesyonel oyunculuğa adım attı. Akın Akınözü ile ilgili bilgiler haberimizde...

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da doğmuştur. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır. Genç oyuncu 2015 yılından sonra sırasıyla pek çok televizyon dizisinde rol aldı. Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, Payitaht Abdülhamid ve Aslan Ailem dizileri ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Akın Akınözü, şu anda Hercai dizisinde Miran karakterini canlandırıyor.