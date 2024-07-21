Akın Akınözü'nden annesinin cenazesine dair açıklama geldi
Akın Akınözü, kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü'nü dün kaybetmişti. Oyuncu, annesinin yarın Vadistanbul Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa vereceklerini açıkladı
Oyuncu Özlem Akınözü, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek 59 yaşında hayata dün veda etti.
Anne acısıyla sarsılan Akın Akınözü, annesinin cenazesine dair detayları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
33 yaşındaki oyuncu; "Biricik annem Özlem Akınözü'nü, 22 Temmuz 2024 Pazartesi günü Vadistanbul Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakiben Yeni Ayazağa Mezarlığı'ndan (3. kapı) son yolculuğuna uğurlayacağız" ifadelerini kullandı.