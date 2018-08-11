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Çok mu inançlısınız?

Hayır, çok inançlı değilim. Ama büyük bir gücün olduğuna inanıyorum. Mesela bu yaşadıklarım benim için mucize. Herkesin hayatı bir mucize aslında.



Geçen bunca yıl size ne öğretti?

Dürüst olacaksın, namuslu olacaksın. Çalıp çırpmayacaksın. Doğayı ve hayvanları seveceksin. Artık insanları eskisi kadar sevmiyorum. İnsanlar çok kötü oldular. Dünyanın içine eden biz insanoğluyuz. Şu cennet dünyayı cehenneme çevirdik. En güvendiğin insandan bile hiç ummadığın anda darbe yiyorsun. İnsanlar tehlikeli, beni korkutuyorlar.



Çok dostunuz yok mu? Mesafeli misiniz?

Çok mesafeliyimdir, yapım bu. Kimseyle vıcık vıcık olmadım. Sahnedeyken de böyleydim. Bana başöğretmen derlerdi.