"GENÇLERİ DİNLEMEK, ANLAMAK VE GENÇLERLE YÜRÜMEMİZ LAZIM"

Aydoğdu, AA muhabirine, 300 gencin kentin sokaklarına ve caddelerine vali adına baktığını, gözlemlerde bulunduğunu söyledi.

Eksik veya hata durumunun anında gruptan paylaşıldığını aktaran Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bizler de gençlerimizin elleri ve gözleri sayesinde haberdar olduğumuz Aksaray'daki olumsuzlukları düzeltiyoruz. Bundan daha güçlü bir mekanizma yok. Bizim gençleri dinlemek, anlamak ve gençlerle yürümemiz lazım. Gençlerimiz kentte gördükleri bütün aksaklıkları gruba yazıyor. Biz de hemen ilgili kurumu harekete geçiriyoruz. Böylelikle Aksaray'ı gençlerle yönetiyoruz. Yani onları yönetimin içerisine aldım. Bu durum gençlere inanılmaz bir özgüven kazandırdı. Gençlerden biri yolda giderken yaralı bir kedi gördü ve gruba attı. Hemen ilgili kurum harekete geçirildi, ameliyat edildi ve doğaya bırakıldı. Gençler gruptan gezilere gitmek istediklerini söyledi. Kapadokya'ya, İstanbul'a ve Çanakkale'ye geziler düzenledik. Birlikte camiye, maçlara ve sinemalara gittik."

Gençlere samimi yaklaşıldığında inanılmaz bir hava oluştuğunu vurgulayan Aydoğdu, "Gençlere nasihat etmek boş bir iş. Gençler artık insanların sözlerine değil, ayak izlerine bakıyor. Onlara mütevazılığı, insanlığı ve yardımseverliği anlatmak yerine sizin onlara model olarak beraber o işleri yapmanız gerekiyor. Bunu yaptığınız anda gençler hemen etrafınızda kenetleniyor." ifadesini kullandı.