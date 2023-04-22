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Aksaray Valisi Aydoğdu oluşturduğu sosyal medya grubuyla gençleri yönetime dahil etti

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, oluşturduğu Whatsapp grubuyla gençleri de yönetime dahil etti. Vali Aydoğdu, "Gençlerimiz kentte gördükleri bütün aksaklıkları gruba yazıyor. Biz de hemen ilgili kurumu harekete geçiriyoruz. Böylelikle Aksaray'ı gençlerle yönetiyoruz" dedi

Aksaray Valisi Aydoğdu oluşturduğu sosyal medya grubuyla gençleri yönetime dahil etti
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AA

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yaklaşık 4 ay önce kurduğu sosyal medya grubundaki gençlerin ilettiği sorunları kısa sürede çözüme kavuşturuyor.

Aydoğdu, yaptığı bir toplantıda gençlerden gelen mesajlaşma grubu kurma teklifine sıcak baktı.

Çeşitli okullardan öğrencilerin dahil olduğu grup sayesinde kentin cadde ve sokaklarından anlık bilgi akışı sağlanıyor, olumsuzluklar hızlıca çözüme kavuşturuluyor. Gençler grupta şikayet ve isteklerini de iletebiliyor.

"GENÇLERİ DİNLEMEK, ANLAMAK VE GENÇLERLE YÜRÜMEMİZ LAZIM"

Aydoğdu, AA muhabirine, 300 gencin kentin sokaklarına ve caddelerine vali adına baktığını, gözlemlerde bulunduğunu söyledi.

Eksik veya hata durumunun anında gruptan paylaşıldığını aktaran Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bizler de gençlerimizin elleri ve gözleri sayesinde haberdar olduğumuz Aksaray'daki olumsuzlukları düzeltiyoruz. Bundan daha güçlü bir mekanizma yok. Bizim gençleri dinlemek, anlamak ve gençlerle yürümemiz lazım. Gençlerimiz kentte gördükleri bütün aksaklıkları gruba yazıyor. Biz de hemen ilgili kurumu harekete geçiriyoruz. Böylelikle Aksaray'ı gençlerle yönetiyoruz. Yani onları yönetimin içerisine aldım. Bu durum gençlere inanılmaz bir özgüven kazandırdı. Gençlerden biri yolda giderken yaralı bir kedi gördü ve gruba attı. Hemen ilgili kurum harekete geçirildi, ameliyat edildi ve doğaya bırakıldı. Gençler gruptan gezilere gitmek istediklerini söyledi. Kapadokya'ya, İstanbul'a ve Çanakkale'ye geziler düzenledik. Birlikte camiye, maçlara ve sinemalara gittik."

Gençlere samimi yaklaşıldığında inanılmaz bir hava oluştuğunu vurgulayan Aydoğdu, "Gençlere nasihat etmek boş bir iş. Gençler artık insanların sözlerine değil, ayak izlerine bakıyor. Onlara mütevazılığı, insanlığı ve yardımseverliği anlatmak yerine sizin onlara model olarak beraber o işleri yapmanız gerekiyor. Bunu yaptığınız anda gençler hemen etrafınızda kenetleniyor." ifadesini kullandı.

KENDİLERİNİ "AKSARAY'IN SİVİL POLİSİ" OLARAK ADLANDIRIYORLAR

Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi son sınıf öğrencisi Cemil Karataş da samimi geçen bir toplantının ardından mesajlaşma grubunun kurulduğunu anlattı.

Gruptan paylaşımlar yaptıklarını belirten Karataş, "İlk toplantıda gençler çekingendi. İlk toplantının ardından hepimiz özgüven kazanmıştık. Grup sayesinde vali ve kurum müdürleriyle nasıl konuşacağımızı öğrendik. Artık biz kendimize Aksaray'ın sivil polisleri diyoruz. Herhangi bir durum olduğunda direkt Vali Bey ile iletişime geçebiliyoruz." diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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