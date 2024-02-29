Akşener: 6'lı masa bize göre doğruydu, size göre yanlışmış

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Fatma Gülümser Birol ile ilçede esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, halkın sorun ve önerilerini dinleyerek kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Meral Akşener, bir esnafın '6'lı masa kurulmalı mıydı' sorusuna, "Ben, 6'lı masanın kurulmasına dair itirazları olan biri değildim. Masayı İYİ Parti olarak biz mi kurduk, hayır biz kurmadık. Davet aldık, o davete 'Hayır' demeli miydik? Yani 'Evet' diyerek oturduk, arkadaşlarla birlikte. Ortak bir fikir olarak oturduk. Fakat seçimlere girerken Sayın Erdoğan'a düşmanlık üzerinden yürümedik hiçbir zaman. Bugün Sayın Özgür Özel'e de bir düşmanlığım yok. Sayın Mansur Yavaş'a ya da Ekrem İmamoğlu'na yönelik de bir düşmanlığım yok. Turgut Bey'e de değil, İstanbul'da Murat Kurum Bey'e de değil. Biz bir siyasi partiyiz, sizin sesiniz olmak üzere kurulduk. Fakat öyle bir dönemde kurulduk ki yani ittifaklara mahkum edilmiş bir Türkiye'de kurulduk. Tek başına seçime gitme fırsatını yakalayamadık. Biz de belki ona bir cesaret bulamamış olabiliriz. Çok açık ve dürüst konuşuyorum. 6'lı masa bize göre doğruydu, size göre yanlışmış ki biz kazanamadık. Şimdi bu seçimlere ise çok büyük bir cesaret göstererek yalnız başımıza giriyoruz. Dün bu dükkanlara 6'lı masada otururken girdiğimde siz haşlıyordunuz. Bugün de 'Niye yalnız giriyorsunuz' diye başkaları haşlıyor. Asıl durumumuz şu; bizim amacımız, gözünüzde ederimiz nedir bunu tarttırmak zorundayız. Çünkü sizin için kurulmuştuk. Burada sizleri ikna etmek, siyasetçinin görevidir. Ön yargılar nedeniyle beceremedik biz onu. Şimdi ister kızın ister 'İyi yaptın' deyin, yalnız başımıza giriyoruz. Sonuç nedir, onu göreceğiz. O sonuçlara göre de yolumuzu tanzim edeceğiz" diye konuştu.

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