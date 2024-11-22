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        Haberler Gündem Güncel Aksu'da altyapı ve üstyapı çalışmaları | Son dakika haberleri

        Aksu'da Emniyet'in işaret ettiği caddede altyapı ve üstyapı yenileniyor

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Aksu ilçesi Kardeş Kentler Caddesi'nde kazaları önlemek amacıyla başlattığı kurp düzeltme ve altyapı deplase yenileme çalışması tamamlandı. Ekipler ara vermeden bölgede üst yapı yenileme çalışmasına başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 12:26 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:26
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        Aksu'da altyapı ve üstyapı çalışmaları
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        Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün Aksu İlçesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde kazalara sebebiyet veren yol eğrisinin düzeltilmesiyle ilgili talepleri doğrultusunda harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Ekim ayında başladığı çalışmalarda ilk olarak Kardeş Kentler Caddesi üzerindeki kurp kazaları önlemek için düzeltildi.

        İş makineleri ve ekiplerin hummalı çalışmasıyla cadde üzerindeki kurp, araç ve yaya trafiği açısından güvenli hale getirildi.

        Alt yapı çalışmaları kapsamında da yağmursuyu ve doğalgaz hattı deplase edildi, içme suyu, kanalizasyon ve internet hatlarının yeni imalatları gerçekleştirildi.

        Altyapı etabını tamamlayan ekipler ivedi şekilde üstyapı yenileme çalışmasına başladı. Kurbun düzeltildiği yol üzerinde serme ve sıkıştırma altyapısından sonra asfalt serim işlemi yapıldı.

        Yol üzerinde 4 bin 150 ton asfalt serim işlemi yapılacak. Üstyapı çalışmaları kapsamında daha sonra kaldırım yenileme ve peyzaj çalışmalarına başlanılacak.

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        #yerel haberler
        #antalya belediyesi
        #Aksu İlçesi
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