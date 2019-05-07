Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı: Körfez ülkeleri Türk turizmine önemli katkılar yapıyor

AA

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Körfez ülkelerinin, Türk turizmine önemli katkılar yapan, talebi çeşitlendirme ve farklı turizm segmentlerini destekleme potansiyeli olan büyük hacimli bir pazar olduğunu belirterek, "Genç nüfus yapısı ve lüks tüketim alışkanlıklarıyla özel ilgi gösterilmesi gerekiyor." dedi

Körfez ülkeleri

Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, 28 Nisan -1 Mayıs tarihlerinde Dubai'de düzenlenen Arabian Travel Market Fuarı ve Körfez ülkelerindeki turizm potansiyeline ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yaklaşık 2 bin 500 firma ile 40 bin endüstri profesyonelini ağırlayan fuarda Türkiye ve Antalya olarak yer aldıklarını belirten Yağcı, otel ve bölge tanıtımını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Körfez ülkeleri ve Orta Doğu pazarının istikrarlı büyüme gösterdiğini ifade eden Yağcı, bu pazardan özellikle üst segment ziyaretçileri çekmeye çalıştıklarını bildirdi.

Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden seyahat edenlerin sayısının son yıllarda güçlü bir şekilde artış gösterdiğini vurgulayan Yağcı, Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin kişi başına düşen uluslararası turizm harcamalarının da yüksek olduğunu bildirdi.

Körfez ülkelerinden gelen tatilcilerin dünya ortalamasına göre daha genç olduğunu, kalabalık aile gruplarıyla seyahat ettiklerini aktaran Yağcı, bu ziyaretçilerin seyahat planlamalarında seyahat bütçesi, helal yiyecek, dil ve kültür yakınlığı, güvenlik, iklim konularına öncelik verdiklerine dikkati çekti.

Yağcı, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin harcamalarının yüksek, kalış sürelerinin ise uzun olduğunu belirten Yağcı, yüzde 30'unun 14 geceden fazla konakladığını ifade etti.

Modern ve geleneksel yaşam arayışının özellikle genç nesilde yüksek olduğuna işaret eden Yağcı, Antalya'da yayla turizm altyapısının güçlendirilmesiyle özellikle genç nesil için Antalya'ya talebin artmasının sağlanabileceğini bildirdi.

Yağcı, "Körfez ülkeleri Türk turizmine önemli katkılar yapan, talebi çeşitlendirme ve farklı turizm segmentlerini destekleme potansiyeli olan büyük hacimli bir pazar. Genç nüfus yapısı ve lüks tüketim alışkanlıkları ile özel ilgi gösterilmesi gerekiyor. Sağlık turizminin de Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçiler için de her geçen yıl artan turizm çeşidi var. Farklı nedenlerle Türkiye'yi tercih eden ziyaretçiler arasında en yüksek harcama sağlık turizminde yapılıyor. Sağlık turizmine yönelik workshop gibi etkinlikler çoğaltılmalıdır." ifadelerini kullandı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yurt içinde ikamet eden 9 milyon 333 bin kişi seyahate çıktı
TURİZMSeyahate çıkanlar daha az geceledi
Nordik ülkelerinden gelen turist sayısı artıyor
TURİZMNordik ülkelerinden gelen turist sayısı artıyor
"Turizmde 4 aylık rakamlar yeni rekorun habercisi"
TURİZM"Turizmde 4 aylık rakamlar yeni rekorun habercisi"
İstanbul'un yeni "cruise limanı" için hedef 2021
TURİZMYenikapı "Cruise limanı" için bu yıl ihaleye ...
Barceló Istanbul Hotel kapılarını açtı
TURİZM5 yılda 100 milyon euro yatıracak!
"Antalya 15 milyonu geçecek"
TURİZM"Antalya 15 milyonu geçecek"
Son dakika: İşte yeni turistik Doğu Ekspresi fiyatı
TURİZMİşte yeni turistik Doğu Ekspresi fiyatı
Antalya nisanda yaklaşık 1 milyon turist ağırladı
TURİZMAntalya nisanda yaklaşık 1 milyon turist ağırladı
Köprülü Kanyon'da 1 milyon maceracı beklentisi
TURİZMKöprülü Kanyon'da 1 milyon maceracı beklentisi
İngiliz turistin gözdesi Türkiye
TURİZMİngiliz turistin gözdesi Türkiye

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X