Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, 28 Nisan -1 Mayıs tarihlerinde Dubai'de düzenlenen Arabian Travel Market Fuarı ve Körfez ülkelerindeki turizm potansiyeline ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yaklaşık 2 bin 500 firma ile 40 bin endüstri profesyonelini ağırlayan fuarda Türkiye ve Antalya olarak yer aldıklarını belirten Yağcı, otel ve bölge tanıtımını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Körfez ülkeleri ve Orta Doğu pazarının istikrarlı büyüme gösterdiğini ifade eden Yağcı, bu pazardan özellikle üst segment ziyaretçileri çekmeye çalıştıklarını bildirdi.

Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden seyahat edenlerin sayısının son yıllarda güçlü bir şekilde artış gösterdiğini vurgulayan Yağcı, Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin kişi başına düşen uluslararası turizm harcamalarının da yüksek olduğunu bildirdi.

Körfez ülkelerinden gelen tatilcilerin dünya ortalamasına göre daha genç olduğunu, kalabalık aile gruplarıyla seyahat ettiklerini aktaran Yağcı, bu ziyaretçilerin seyahat planlamalarında seyahat bütçesi, helal yiyecek, dil ve kültür yakınlığı, güvenlik, iklim konularına öncelik verdiklerine dikkati çekti.

Yağcı, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin harcamalarının yüksek, kalış sürelerinin ise uzun olduğunu belirten Yağcı, yüzde 30'unun 14 geceden fazla konakladığını ifade etti.

Modern ve geleneksel yaşam arayışının özellikle genç nesilde yüksek olduğuna işaret eden Yağcı, Antalya'da yayla turizm altyapısının güçlendirilmesiyle özellikle genç nesil için Antalya'ya talebin artmasının sağlanabileceğini bildirdi.

Yağcı, "Körfez ülkeleri Türk turizmine önemli katkılar yapan, talebi çeşitlendirme ve farklı turizm segmentlerini destekleme potansiyeli olan büyük hacimli bir pazar. Genç nüfus yapısı ve lüks tüketim alışkanlıkları ile özel ilgi gösterilmesi gerekiyor. Sağlık turizminin de Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçiler için de her geçen yıl artan turizm çeşidi var. Farklı nedenlerle Türkiye'yi tercih eden ziyaretçiler arasında en yüksek harcama sağlık turizminde yapılıyor. Sağlık turizmine yönelik workshop gibi etkinlikler çoğaltılmalıdır." ifadelerini kullandı.