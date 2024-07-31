Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Aladağlar'a tırmanış faciayla bitti: Düşen dağcı yaşamını yitirdi | Son dakika haberleri

        Aladağlar'a tırmanış faciayla bitti: Düşen dağcı yaşamını yitirdi

        Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da tırmanış yapan 4 kişilik ekipten Özkan Çorapçıoğlu düşerek yaralandı. 43 yaşındaki dağcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 17:04 Güncelleme: 31.07.2024 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tırmanış faciayla bitti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Niğde Çamardı'ya bağlı Çukurbağ köyü Emli Vadisi'nden Aladağlar Kale Tepe bölgesinde tırmanışa geçen dört kişilik dağcı gurubunda yer alan Özkan Çorapçıoğlu, tırmanış sırasında dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalık zemine düştü.

        Diğer dağcıların ihbarı üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri sevk edildi.

        Çorapçıoğlu'na ulaşan sağlık ekipleri dağcının bilincinin kapalı olduğunu ve vücudunda kırık bulunduğunu tespit etti.

        İlk müdahalenin ardından ambulansla Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çorapçıoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #niğde aladağlar
        #Dağcı
        #ölüm
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik tepkiler!
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        Orta saha cep yakıyor!
        Orta saha cep yakıyor!