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        Haberler Gündem 3. Sayfa Alanya'da Rus turistin otel odasında şüpheli ölümü

        Alanya'da Rus turistin otel odasında şüpheli ölümü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde 40 yaşındaki Rus uyruklu turist Sergei Kasianov otel odasında ölü bulundu. Polis, Rus turistin ölümü üzerine soruşturma başlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 14:42 Güncelleme: 07.04.2024 - 14:42
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        Rus turistin otel odasında şüpheli ölümü
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        Alanya'da Rus turist kaldığı otel odasında ölü bulundu.

        Olay, sabah saatlerinde Oba Mahallesi Mesut Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rus uyruklu Sergei Kasianov, konakladığı otelin odasında temizlik görevlisi tarafından hareketsiz halde bulundu.

        İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde Kasianov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Otele iki gün önce geldiği öğrenilen Kasianov'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

        Polisin soruşturması sürüyor.

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        #RUS TURİST
        #alanya
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