Alanya'da tatil yapan Rus turist ailenin bavulundan çıkanlar şaşırttı
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus turist ailesinin bavulundan çıkanlar otel personelini şaşkına çevirdi. Bavulların içi tamamen otel ürünleri ile doldurulmuş halde bulunurken aramada, şampuan, sabun, bez terlik, kapalı tek porsiyonluk reçel, bal ve lokum gibi çok sayıda otele ait ürün çıktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde konaklayan Rus ailenin bavullarından otele ait çok sayıda ürün çıktı.
PERSONEL ŞÜPHELENİNCE
Alanya'da bulunan 5 yıldızlı her şey dahil otele tatile gelen Rus aile çıkış işlemlerini gerçekleştirdiği sırada otel personeli hareketlerinden şüphelendi.
ÇOK SAYIDA ÜRÜN ÇIKTI
Bunun üzerine otel personeli ailenin bavullarını kontrol etti. Bavulların içi tamamen otel ürünleri ile doldurulmuş halde bulunurken aramada, şampuan, sabun, bez terlik, kapalı tek porsiyonluk reçel, bal ve lokum gibi çok sayıda otele ait ürün çıktı.
CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ
Ayrıca turistlerin alkollü içecekleri de pet şişelere doldurduğu belirlendi. Otel yönetimi müşterilerden şikayetçi olmazken ürünlere el koydu. Otel personeli ise bavulların içinden çıkanları cep telefonuyla kaydetti.