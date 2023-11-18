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        Haberler Gündem Alanya'da tatil yapan Rus turist ailenin bavulundan çıkanlar şaşırttı

        Alanya'da tatil yapan Rus turist ailenin bavulundan çıkanlar şaşırttı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus turist ailesinin bavulundan çıkanlar otel personelini şaşkına çevirdi. Bavulların içi tamamen otel ürünleri ile doldurulmuş halde bulunurken aramada, şampuan, sabun, bez terlik, kapalı tek porsiyonluk reçel, bal ve lokum gibi çok sayıda otele ait ürün çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 19:56 Güncelleme: 18.11.2023 - 19:59
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        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde konaklayan Rus ailenin bavullarından otele ait çok sayıda ürün çıktı.

        PERSONEL ŞÜPHELENİNCE

        Alanya'da bulunan 5 yıldızlı her şey dahil otele tatile gelen Rus aile çıkış işlemlerini gerçekleştirdiği sırada otel personeli hareketlerinden şüphelendi.

        ÇOK SAYIDA ÜRÜN ÇIKTI

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        Bunun üzerine otel personeli ailenin bavullarını kontrol etti. Bavulların içi tamamen otel ürünleri ile doldurulmuş halde bulunurken aramada, şampuan, sabun, bez terlik, kapalı tek porsiyonluk reçel, bal ve lokum gibi çok sayıda otele ait ürün çıktı.

        CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

        Ayrıca turistlerin alkollü içecekleri de pet şişelere doldurduğu belirlendi. Otel yönetimi müşterilerden şikayetçi olmazken ürünlere el koydu. Otel personeli ise bavulların içinden çıkanları cep telefonuyla kaydetti.

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        #alanya
        #haberler
        #rus turist bavul
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