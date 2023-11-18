Alanya'da tatil yapan Rus turist ailenin bavulundan çıkanlar şaşırttı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde konaklayan Rus ailenin bavullarından otele ait çok sayıda ürün çıktı.

Alanya'da bulunan 5 yıldızlı her şey dahil otele tatile gelen Rus aile çıkış işlemlerini gerçekleştirdiği sırada otel personeli hareketlerinden şüphelendi.

ÇOK SAYIDA ÜRÜN ÇIKTI

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Bunun üzerine otel personeli ailenin bavullarını kontrol etti. Bavulların içi tamamen otel ürünleri ile doldurulmuş halde bulunurken aramada, şampuan, sabun, bez terlik, kapalı tek porsiyonluk reçel, bal ve lokum gibi çok sayıda otele ait ürün çıktı.