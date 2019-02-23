Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
ALANYASPOR - KASIMPAŞA
STAT: Bahçeşehir Okulları
SAAT: 16:00
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
YAYIN: BeIN Sports 1
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Ozan, Efecan, Djalma Campos, Villafanez, Cisse
YEDEKLER: Ufuk, Caulker, Cenk Ahmet, Sackey, Taha, Hakan, Hasan, Sural
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
KASIMPAŞA: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Sadiku, Tarkan, Khalili, Hajradinovic, Trezeguet, Perica
YEDEKLER: Ramazan, Eray, Koita, Hasan, İlhan, Veigneau, Uğurcan, Çağtay, Azad, Özgür
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli
MAÇTAN NOTLAR
Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor ile Süper Lig tarihinde 6. kez mücadele ediyor. Geride kalan maçlarda Kasımpaşa’nın 3 galibiyeti bulunurken, Alanyaspor ise 2 kez kazandı.
Maç öncesinde Kasımpaşa, ligde geride kalan 22 haftada 9 galibiyet 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile topladığı 29 puanla 8. sırada yer alırken, Akdeniz ekibi ise 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor.
PAŞA ÇIKIŞ YAKALAMAK İSTİYOR
Son 5 haftada oynadığı maçlardan puansız ayrılan Kasımpaşa, son 8 haftada 1 galibiyet 7 mağlubiyetlik bir istatistik ortaya çıkardı. Lacivert-beyazlı ekip, Alanya deplasmanında 3 puan hedefiyle sahaya çıkarak, mağlubiyet serisinden kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Mustafa Denizli’nin öğrencileri, Alanyaspor müsabakasından 3 puanla ayrılıp, çıkış yakalamanın peşinde.
Kasımpaşa'da sakatlığı süren Josue Sa ile sarı kart cezalısı David Pavelka, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlılarda 3 futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tarkan Serbest, Ben Youssef ve Koita Alanyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 24. haftada oynanacak olan Trabzonspor maçında sahada olamayacak.
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