Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

ALANYASPOR - KASIMPAŞA

STAT: Bahçeşehir Okulları

SAAT: 16:00

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

YAYIN: BeIN Sports 1

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Ozan, Efecan, Djalma Campos, Villafanez, Cisse

YEDEKLER: Ufuk, Caulker, Cenk Ahmet, Sackey, Taha, Hakan, Hasan, Sural

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

KASIMPAŞA: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Sadiku, Tarkan, Khalili, Hajradinovic, Trezeguet, Perica

YEDEKLER: Ramazan, Eray, Koita, Hasan, İlhan, Veigneau, Uğurcan, Çağtay, Azad, Özgür

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

MAÇTAN NOTLAR

Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor ile Süper Lig tarihinde 6. kez mücadele ediyor. Geride kalan maçlarda Kasımpaşa’nın 3 galibiyeti bulunurken, Alanyaspor ise 2 kez kazandı.

Maç öncesinde Kasımpaşa, ligde geride kalan 22 haftada 9 galibiyet 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile topladığı 29 puanla 8. sırada yer alırken, Akdeniz ekibi ise 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor.

PAŞA ÇIKIŞ YAKALAMAK İSTİYOR

Son 5 haftada oynadığı maçlardan puansız ayrılan Kasımpaşa, son 8 haftada 1 galibiyet 7 mağlubiyetlik bir istatistik ortaya çıkardı. Lacivert-beyazlı ekip, Alanya deplasmanında 3 puan hedefiyle sahaya çıkarak, mağlubiyet serisinden kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Mustafa Denizli’nin öğrencileri, Alanyaspor müsabakasından 3 puanla ayrılıp, çıkış yakalamanın peşinde.

Kasımpaşa'da sakatlığı süren Josue Sa ile sarı kart cezalısı David Pavelka, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlılarda 3 futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tarkan Serbest, Ben Youssef ve Koita Alanyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 24. haftada oynanacak olan Trabzonspor maçında sahada olamayacak.