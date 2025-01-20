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        Haberler Gündem 3. Sayfa Alaşehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Alaşehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 54 yaşındaki Erdoğan Çam tek başına yaşadığı evde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 05:58 Güncelleme: 20.01.2025 - 05:58
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        Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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        Alaşehir ilçesi Beşeylül Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk babası Çam'dan yaklaşık bir haftadır haber alamayan komşuları durumu mahalle muhtarına ve polise bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin pencereyi açarak girdiği evde sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çam'ın cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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