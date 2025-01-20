Alaşehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 54 yaşındaki Erdoğan Çam tek başına yaşadığı evde ölü bulundu
Alaşehir ilçesi Beşeylül Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk babası Çam'dan yaklaşık bir haftadır haber alamayan komşuları durumu mahalle muhtarına ve polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin pencereyi açarak girdiği evde sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çam'ın cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.