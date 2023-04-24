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Alec Baldwin yeniden 'Rust' filminin setinde

'Rust'ın çekimleri sırasında kazara görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne, yönetmen Joel Souza’nın da ağır bir şekilde yaralanmasına yol açan Alec Baldwin, filmin çekimlerine yeniden başladı. Hakkındaki 'Taksirle öldürme' davası düşürülen ünlü aktör, 'Rust'ın Montana'daki setinde görüntülendi

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  • Alec Baldwin yeniden 'Rust' filminin setinde - Magazin haberleri

    Ekim 2021'de ABD'nin New Mexico eyaletinde çekilen 'Rust'ın çekimleri esnasında  Alec Baldwin, filmin bir sahnesinde kullanılacak olan, içinde gerçek mermi olduğunu bilmediğini dile getirdiği silahı ateşledi.
  • Alec Baldwin yeniden 'Rust' filminin setinde - Magazin haberleri

    Merminin isabet ettiği görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, hayatını kaybederken, yönetmen Joel Souza ise ağır bir şekilde yaralandı. Ölümlü kazadan bu yana seti duran 'Rust'ın çekimlerine iki yıl aradan sonra yeniden başlandı.
  • Alec Baldwin yeniden 'Rust' filminin setinde - Magazin haberleri

    Alec Baldwin, önceki gün 'Rust' filminin Montana'daki setinde görüntülendi. 
  • Alec Baldwin yeniden 'Rust' filminin setinde - Magazin haberleri

    Filmin sözcüsü Melina Spadone, yaptığı açıklamada çekimlerin Montana eyaletindeki 'Yellowstone Film Çiftliği'nde devam edeceğini duyurmuştu. Spadone, "Setteki güvenlik görevlileri her türlü çalışan silah veya mühimmat kullanımını yasaklayacak" demişti.
  • Alec Baldwin yeniden 'Rust' filminin setinde - Magazin haberleri

    O DAVA DÜŞTÜ

    65 yaşındaki Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin sette ölümüyle ilgili olarak "kasıtsız adam öldürmeyle" suçlanmıştı. Kazadan sonra Baldwin aleyhindeki suçlamalar düşürülürken, Hutchins'in ailesi ise Alec Baldwin'e karşı açtıkları davanın görülmesine devam etme kararı aldı.

    Bu davanın görülmesine iki hafta sonra başlanacak. 
  • Alec Baldwin yeniden 'Rust' filminin setinde - Magazin haberleri

    Alec Baldwin’in avukatı Luke Nikas, "Alec Baldwin’in silahta gerçek mermi olduğunu bilmesine olanak yoktu" dedi.

    Alec Baldwin sette silahın tetiğini çekmediğini söylese de olayı inceleyen ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tetiğin çekilmeden silahın ateş almasının mümkün olmadığını belirtmişti.

     

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