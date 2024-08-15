ALES sonuçları açıklandı! 2024 ALES/2 sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) sonuçları için beklenen açıklama geldi. ÖSYM sınav takviminde sonuçlar için 16 Ağustos tarihi işaret edilmişti. 28 Temmuz'da uygulanan ALES sonuçları belirtilen tarihten 1 gün önce erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. İşte, 2024 ALES/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı…
2024 ALES/2 sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM son dakika açıklaması ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım sağladığı ALES sonuçları sorgulama işlemi ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.
ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI!
28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
2024 ALES/2 sınav sonuçları açıklandı.
ALES/2 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 15 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.
ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmekte.
Bu doğrultuda 2024 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2029 yılına kadar geçerli olacak.
ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.