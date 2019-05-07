ALES sınavı 5 Mayıs tarihinde adayların katılımı ile ÖSYM tarafından gerçekleştirilmişti. ALES sınavına giren adaylar için sınav soruları ve cevapları açıklandı. Böylece adaylar kendi cevaplarını doğru cevaplar ile kıyaslayarak başarılarını tahmin edebilecek. ALES sınavına dair detaylar ve ÖSYM giriş sayfası haberimizde.

ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"05 Mayıs 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 07 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz."

ALES SORU VE CEVAPLARININ YÜZDE 10'LUK BÖLÜMÜ İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM GİRİŞ SAYFASI VE ALES SORU - CEVAPLARININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM GİRİŞ SAYFASI

ALES soruları ve cevaplarının yanı sıra, tüm sınav başvuruları ve sonuç sorgulama işlemlerini ÖSYM'nin AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden yapabilirsiniz. ÖSYM AİS giriş sayfasına TC: kimlik numarası ve şifre ile giriş yapabilirsiniz. Ayrıca e-Devlet üzerinden de ÖSYM'ye giriş yapılabiliniyor.

2019 ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

5 Mayıs günü gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 30 Mayıs 2019 Perşembe günü açıklanacak.

ALES HAKKINDA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

- Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

- Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

- Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

- Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

- Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

- Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.