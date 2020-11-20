Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Alev Alev, 3. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Peki şimdiden merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayında mı?

ALEV ALEV'İN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kızı Güneş’le birlikte Çelebi’den kaçmayı başaran Cemre, Ozan'ın da desteği ile sonunda hayalini kurduğu hayatın kapılarını aralar. Çelebi onları kaybetmemek için tüm gücünü kullanmaktan çekinmeyecektir. İskender’i ihbar ettikten sonra bir nebze de olsa vicdan azabını yatıştıran Rüya, Ömer ile birbirlerini gerçekten tanımaya başlama fırsatı yakalayacaktır.

Artık İskender’in en büyük düşmanı Ömer’dir. Umutları küle dönen Çiçek’in tek dayanağı Atlas iken küçük çocuğunun babası Bülent’in gelişi hem Tomris’in tüm planlarını alt üst edecektir hem de dengeleri değiştirecektir.



ALEV ALEV 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

— Show TV (@ShowTV) November 19, 2020

ALEV ALEV 3. SON BÖLÜM İZLE