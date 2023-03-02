Aleyna Tilki: Artık bir ayağım Hatay'da

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Genç popçu Aleyna Tilki, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Yaşanan deprem felaketi sonrasında sık sık bölgeye giden ve oradaki çocuklarla vakit geçiren Tilki, "Artık bir ayağım Hatay'da. Sık sık gidip geliyorum oraya, oradaki çocuklarla aramda çok güzel bir bağ oldu. Zor zamanlarında onların yanında olmak ve onlarla güzel vakit geçirmek tüm çocuklar için iyi oluyor" açıklamasında bulundu.