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Aleyna Tilki: Artık bir ayağım Hatay'da

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevredeki 10 ili etkileyen depremler sonrası Hatay'a giden Aleyna Tilki, "Artık bir ayağım Hatay'da. Oradaki çocuklarla aramda çok güzel bir bağ oldu" dedi

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  • Aleyna Tilki: Artık bir ayağım Hatay'da

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Genç popçu Aleyna Tilki, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Yaşanan deprem felaketi sonrasında sık sık bölgeye giden ve oradaki çocuklarla vakit geçiren Tilki, "Artık bir ayağım Hatay'da. Sık sık gidip geliyorum oraya, oradaki çocuklarla aramda çok güzel bir bağ oldu. Zor zamanlarında onların yanında olmak ve onlarla güzel vakit geçirmek tüm çocuklar için iyi oluyor" açıklamasında bulundu.
  • Aleyna Tilki: Artık bir ayağım Hatay'da

    Aleyna Tilki gibi önceki dün AVM'lerde görüntülenen diğer ünlü isimler...

    MORAL DEPOLADILAR

    Demet Akalın ve Okan Kurt, Florya'da objektiflere yansıdı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz veren çift, kızları Hira ile poz verdi. Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinden dolayı üzüntülerini dile getiren çift, “Üzgünüz, toparlayacağız inşallah. Allah yardımcımız olsun” demekle yetindi.
  • Aleyna Tilki: Artık bir ayağım Hatay'da

    TOPLANTI GÜNÜ

    Geçtiğimiz haftalarda Samar Dadgar ile nikah masasına oturan Özcan Deniz de bir AVM'de objektiflere yansıdı. Arkadaş grubu ile bir restoranda toplantı gerçekleştiren oyuncu, karşılaştığı muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi. Soruları yanıtsız bırakan Deniz, muhabirlere teşekkür ederek alışveriş merkezinden ayrıldı.
  • Aleyna Tilki: Artık bir ayağım Hatay'da

    MUTFAK ALIŞVERİŞİ

    Oyuncu ve komedyen Şafak Sezer, Florya'da görüntülendi. Vizyona giren 'Kutsal Damacana 4' filmi ile gündemde olan oyuncu mutfak alışverişi yaparak gününü değerlendirdi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Sezer, ülkemizde yaşanan deprem afetiyle ilgili "Çok üzgünüz, ülkemizin başı sağolsun. Allah yardımcımız olsun, biz bu günleri de atlatırız” dedi.
  • Aleyna Tilki: Artık bir ayağım Hatay'da

    İŞ TOPLANTISI

    Pelin Akil ve Anıl Altan, geride bıraktığımız gün alışveriş merkezinde görüntülendi. Uzun süredir gözlerden uzak olan çift,  tüm Türkiye'yi derinden sarsan felaket sonrasında ilk defa objektiflere yansıdılar. İş toplantısı için çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini söyleyen ikili, bir restoranda toplantı yaptı.
  • Aleyna Tilki: Artık bir ayağım Hatay'da

    ALIŞVERİŞ GÜNÜ

    Oyuncu Kaan Taşaner, önceki gün sevgilisi Seray Dura ile birlikte alışverişteydi. Akşam saatlerinde AVM'ye gelen çift kısa süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptılar.

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