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Haberler Gündem Güncel Yargıtay'ın bozma kararı vermişti! Ali İsmail Korkmaz davasında yeni gelişme - Güncel haberler
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Yeniden görülen Ali İsmail Korkmaz davasında yeni gelişme

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden görülen Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı. Buna göre polis memuru Hüseyin Engin'e tekrar 'kasten basit yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının da geri bırakılmaması kararını verdi

Yargıtay'ın bozma kararı vermişti! Ali İsmail Korkmaz davasında yeni gelişme - Güncel haberler
DHA

Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesi davasında Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yerel mahkeme kararını açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre, polis memuru Hüseyin Engin'e 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'kasten basit yaralama' suçundan verilen ve hükmün açıklanması geri bırakılan 7 ay 15 gün hapis cezası, Korkmaz ailesinin başvurusu sonucu Anayasa Mahkemesince hak ihlali olduğu gerekçesiyle bozulmuştu.

Yeniden yargılanan Engin'e yine aynı ceza verilerek bu kez hükmün açıklanması geri bırakılmadı.

Fotoğraf: DHA

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