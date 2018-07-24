Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de sarı-lacivertlilerin gündemiyle ilgili konuşuyor.

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Koç'un açıklamalarından satırbaşları:

İki saat dertleşeceğiz. Taraftarlarımızdan gelen soruları alacağız. En önemli prensiplerimizden birisi şeffaflık. Bu programın devamı ayda bir ya da 2 ayda bir olacaktır. Kampanyam boyunca şeffaflık vurgusu yapmıştım.

50 gün oldu. Fenerbahçe tarihi bir seçim yaşayacak demiştim. Katılım oranıyla, statta olmasıyla, rekabetiyle... Bunu da yaşadık. Türkiye'nin büyük bir kısmına hitap ettik. Oyunu kullanan kongre üyelerimize, tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Seçimin sonucu da tarihi oldu. Bir taraf farklı kazanacak demiştim, bu kadar farkı kimse beklemiyordu. Camianın ciddi bir değişikliğe arzuyu gösterdi. 20 yıldır süregelen bir lider, başkanlık... İyisiyle kötüsüyle... Çok şey söyleyebiliriz. Gelinen noktada camia değişiklik istiyordu. Kampanya boyuncu zihniyet değişikliğini anlattık. Kongre üyeleri tarafından kabul gördüğünü anladık. En büyük transferimiz felsefe değişikliği demiştik. Bugün de bu yüzden buradayız. Felsefe değişikliği, teknoloji kullanımından, özkaynaktan futbolcu yetiştirmeye kadar olan bir şey.

Kampanya süresince söylediklerimizden yapabildiklerimiz var, henüz yapamadıklarımız var. Net olarak bakınca doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. En önemli konu Türk futbolunun içinde bulunduğu mali durumun sürdürülemez olduğunu söylemiştik. Toz pembe bir dünya yok. Gördüğümüz tablo, beklediğimizden çok farklı çıktı. Olumsuz anlamda farklı çıktı. Dilimden döndüğümce anlatacağım. Bunlar Fenerbahçe sırları değildir, camia bilmelidir.

İlk günden itibaren farkına vardık ki hiçbir banka hesabımızda harcanacak bir kuruş yok. İhtarlar gelmeye başladı. Haciz tehditleri... Geriye dönük ödemeler yapılmadığını gördük. Bankalar, factoring şirketleri kapımıza geldi. Toz pembe dünya beklemiyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk. Nakit akışının da hiç olmadığını gördük. Nereye baksak temlik altında olduğunu gördük.

Biz burada kimseyle hesaplaşmak için yapmıyoruz. Her zaman söylediğim gibi en büyük vefayı Fenerbahçe hak ediyor. Yapamadıklarımızı da niye yapamadığımızı anlatmak istiyorum.

Toz pembe dünya beklemiyorduk, fedakarlık yapacağız dedik. Ancak camia olarak kenetlenirsek bunu yapacağımızı söyledik. Önce fedakarlık yapacağız dedik. Kaynak girdisi, sponsorluklar... Taraftarımızdan da fedakarlık bekliyoruz dedik. Feneriumlara akın ettiler, forma satışında rekora gidiyoruz, kombinelere hücum edildi. Beklediğimizden de fazla destek aldık. Bize inandınız. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah sizlere layık olacağız. Bir seferberliğe çıkmazsak bunu değiştiremeyiz. Diğer kulüpleri de tetikleyecektir.

Fenerbahçe'nin 1791 çalışanı var, 452'si sporcu. Personel olarak 1339 kişi çalışıyor.

Tüzüğün iki maddesine dikkat çekmek istiyorum. 19/c ve 19'de... Yıllık konsolide finansal tablolarının bağımsız denetleme şirketleri tarafından denetlenmeli. Bu bugüne kadar yapılmamıştır.

Diğeri 37/i ve 37/j'ye göre hazırlanması gereken bilanço sadece 2017 için sunulmuş ve denetime tabi tutulmamıştır. Denetlenmiş rakamlar ve denetlenmemiş rakamlar arasında fark olabiliyor.

Gelir gelmez iki ayrı denetim başlattık. Hukuki denetim sonuçlandı, mali denetim ise eylül sonu-ekim başında sonuçlanacak. Şu an göstereceğim rakamlar Fenerbahçe muhasabesine göredir. Niye bu kadar uzun sürüyor? Birincisi bazılarının şimdiye kadar hiç denetlenmemiş olması ve sezon sonu bitiş tarihi. Amacım mali yılın aynı anda bitmesi.

Bu raporlarda, Futbol A.Ş.'nin son beş senedir öz kaynaklarının tamamını yitirmesi ve eksi bakiyeye dönüşmüş olması, Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesine göre 'borca batıklık' olarak değerlendirilmekte ve KAP'a da bu şekilde bildirim yapılmıştır. Faaliyet raporlarında bunların gösterilmesi şart.

Biz neyi ibra ettik? Bunu anlamak ve anlatmak kolay değil. Sadece Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği kısmı ibra edildi.

Bu rakamların içinde Futbol A.Ş. ve Fenerium ile birlikte FBSK çatısı altındaki 10 grup şirketimizin sonuçlarını içermiyor.

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