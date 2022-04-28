'Aziz' kadrosuna yeni oyuncu! 0:00 / 0:00

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Show TV’nin beğeni ile izlenen dizisi, yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar ve Fırat Tanış’ın paylaştığı 'Aziz'in oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu

Başarılı oyuncu Ali Rıza Kubilay, 'Feridun' karakteri ile 'Aziz' dizisine katıldı.

Ankara'dan hükümet tarafından gizli görevle gelen Feridun, Aziz'e beklenmedik bir teklifte bulunur. Tehlikeli bir görev ile Aziz’in karşısına çıkan Feridun, gizemli ve sırlarla dolu bir adamdır. Tüm gözler Aziz ve Feridun arasında yaşanacaklara kilitlenirken genç adamın teklife ne yanıt vereceği de büyük merak konusu oldu.

Güçlü isimleri, etkileyici hikayesi ile 'Aziz', her Cuma akşamı Show TV'de!