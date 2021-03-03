Kemal Sunal ve Gül Sunal'ın oyuncu kızları Ezo Sunal, 2014 yılından beri birlikte olduğu müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018'de evlenmişti.

O dönem sessiz sedasız dünyaevine giren çift, şimdilerde anne-baba olmak için gün sayıyor.