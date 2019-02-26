Ali Sürmeli, ekranlara Çarpışma ile dönüyor. Sinema ve televizyonların aranan ismi usta oyuncu Ali Sürmeli, sevenleriyle SHOW TV ekranlarında Çarpışma dizisiyle buluşacak. Kısa sürede ekranların en çok beğenilen dizisi olmayı başaran Çarpışma'da büyük bir süpriz geliyor. Ali Sürmeli'nin canlandıracağı karakter, hikayenin ilerleyişinde bomba etkisi yaratacak. Ali Sürmeli ve Çarpışma'daki rolü ile ilgili detaylar haberimizde.
ALİ SÜRMELİ, "CANSIZ" OLACAK
Ali Sürmeli'nin Çarpışma'da Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği Kadir karakterinin babası olan Cansız'ı canlandıracağı öğrenildi. Cansız ile Kadir'in karşılaşması ise dizide fırtınalar estirecek.
ALİ SÜRMELİ KİMDİR?
Ali Sürmeli 7 Nisan 1959'da Bingöl'de dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazındı. Ali Sürmeli şimdi SHOW TV'nin kısa sürede fenomenleşen dizisi Çarpışma'da hayranlarıyla buluşacak.
ÇARPIŞMA 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 12. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kadir’in, Asiye’nin evine geldiği ve kapıyı Asiye’nin yardımcısı Bahar’ın açtığı duygu yüklü tanıtımda, Kadir’in ev sahibini çağırma ricasına Bahar, “Kim geldi diyeyim?” sorusuyla karşılık veriyor.
Kadir’in “Oğlu Yusuf geldi deyin!” cevabı ise Bahar’ı çok şaşırtıyor. Ürkek adımlarla eve giren Kadir’i gören ve yıllarca hep bu anın hayalini kuran Asiye’nin gözlerinden yaş, dudaklarından ise “Oğlum!” sözü dökülüyor. Kendisini daha kundakta bir bebekken terk eden annesini yıllar sonra karşında gören Kadir ile annesi Asiye arasında neler yaşanacağı ise büyük merak uyandırıyor.
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