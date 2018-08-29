El Yazısı isimli ilk fimi ile tanınan Ali Vatansever'in yeni filmi Saf, prömiyerini 43. Toronto Uluslararası Film Festivali’nde dünya sinemasından keşif filmlerinin yer aldığı Discovery bölümünde gerçekleştirecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Film und Medienstiftung NRW ve Eurimages'in desteklediği filmin çekimleri geçtiğimiz sonbaharda İstanbul'da tamamlandı.

Terminal Film, 2Pilots Film ve 4 Proof Film’in yapımcılığını üstlendiği Saf filmi, Fikirtepe’de bir gecekonduda yaşayan genç evli bir çiftin, mahallelerinde de yapılacak olan kentsel dönüşüm söylentileri ile değişen hayatlarını ele alıyor. Senaryosu da Ali Vatansever tarafından kaleme alınan filmin oyuncu kadrosunda Saadet Işıl Aksoy, Erol Afşin, Onur Buldu, Ümmü Putgül ve Kida Ramadan gibi isimler yer alıyor.