Alina Boz ve Mithat Can Özer annelerini tanıştırdı

Yaklaşık 10 aydır birlikte olan Alina Boz ile Mithat Can Özer, annelerini tanıştırdı. Olga Boz ve Sezen Aksu'nun Alina Boz ve Mithat Can Özer'in evlenmesini istediği ve bu ilişkiye onay verdikleri de ortaya çıktı