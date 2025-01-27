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        Haberler Spor Futbol Almanya Almanya Bundesliga Ligi'nde 19. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 19. haftanın görünümü

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 19. hafta heyecanı sürüyor. Bayern haftayı galibiyetle noktaladı. RB Leipzig ve BVB Dortmund ise haftayı puan kaybederek tamamladı. Almanya Bundesliga Ligi'nde 19. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 09:00 Güncelleme: 27.01.2025 - 09:00
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        Almanya Bundesliga Ligi'nde 19. haftanın sonuçları
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        St.Pauli-Union Berlin karşılaşması, Almanya Bundesliga Ligi'nin 19. haftasının sonuna damga vurdu.

        Ligin bu haftasında St.Pauli ile Union Berlin karşı karşıya geldi.

        BVB Dortmund, ligin bu haftasında Werder Bremen ile kendi evinde üstünlük sağlayamadı. 2-2 biten maçta BVB Dortmund ve Werder Bremen 1'er puan alırken ev sahibi ekip haftayı 26, konuk ekip ise 27 puan ile noktaladı.

        Ev sahibi RB Leipzig, zorlu mücadelede rakibi Leverkusen ile eşitliği bozamayarak 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. İki takımın da eşitliği bozamadığı bu maçta RB Leipzig puanını 32'ye yükseltirken konuk Leverkusen ise 42 puana ulaştı.

        Bayern, ligin bu haftasında konuk olduğu Freiburg'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 48 puana yükseldi, ev sahibi Freiburg ise 27 puanda kaldı.

        VfL Wolfsburg evinde ağırladığı H. Kiel ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından VfL Wolfsburg 28 puana ulaşırken, H. Kiel ise 12 puana yükseldi

        Augsburg, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Heidenheim'i 2-1 mağlup etti.

        Mainz 05, zorlu mücadelede rakibi Stuttgart'ı 2-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

        M'gladbach, evindeki mücadelede rakibi Bochum'u etkili oyunuyla 3-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi M'gladbach puanını 27'ye yükseltti.

        Almanya Bundesliga Ligi'nin 19. haftasında Hoffenheim ile Frankfurt arasında oynanan maç 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 19. Haftanın Sonuçları
        24.01.2025 22:30
        Vfl Wolfsburg
        2
        Holstein Kiel
        2
        İY(0-1)
        25.01.2025 17:30
        Freiburg
        1
        Bayern Münih
        2
        İY(0-1)
        25.01.2025 17:30
        Augsburg
        2
        FC Heidenheim
        1
        İY(1-0)
        25.01.2025 17:30
        RB Leipzig
        2
        Bayer Leverkusen
        2
        İY(1-2)
        25.01.2025 17:30
        Mainz 05
        2
        Vfb Stuttgart
        0
        İY(1-0)
        25.01.2025 17:30
        Borussia Dortmund
        2
        Werder Bremen
        2
        İY(1-0)
        25.01.2025 20:30
        M'gladbach
        3
        VfL Bochum
        0
        İY(1-0)
        26.01.2025 17:30
        TSG Hoffenheim
        2
        Eintracht Frankfurt
        2
        İY(0-1)
        26.01.2025 19:30
        St Pauli
        3
        Union Berlin
        0
        İY(1-0)

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 19. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Bayern Münih
        		19 15 3 1 48 42
        2
        Bayer Leverkusen
        		19 12 6 1 42 20
        3
        Eintracht Frankfurt
        		19 11 4 4 37 18
        4
        Vfb Stuttgart
        		19 9 5 5 32 8
        5
        RB Leipzig
        		19 9 5 5 32 5
        6
        Mainz 05
        		19 9 4 6 31 10
        7
        Vfl Wolfsburg
        		19 8 4 7 28 8
        8
        M'gladbach
        		19 8 3 8 27 1
        9
        Werder Bremen
        		19 7 6 6 27 -3
        10
        Freiburg
        		19 8 3 8 27 -10
        11
        Borussia Dortmund
        		19 7 5 7 26 1
        12
        Augsburg
        		19 7 4 8 25 -11
        13
        St Pauli
        		19 6 2 11 20 -4
        14
        Union Berlin
        		19 5 5 9 20 -11
        15
        TSG Hoffenheim
        		19 4 6 9 18 -12
        16
        FC Heidenheim
        		19 4 2 13 14 -16
        17
        Holstein Kiel
        		19 3 3 13 12 -20
        18
        VfL Bochum
        		19 2 4 13 10 -26

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 20. Hafta Maçları
        31.01.2025 22:30
        Werder Bremen
        Mainz 05
        01.02.2025 17:30
        FC Heidenheim
        Borussia Dortmund
        01.02.2025 17:30
        Vfb Stuttgart
        M'gladbach
        01.02.2025 17:30
        VfL Bochum
        Freiburg
        01.02.2025 17:30
        St Pauli
        Augsburg
        01.02.2025 17:30
        Bayern Münih
        Holstein Kiel
        01.02.2025 20:30
        Union Berlin
        RB Leipzig
        02.02.2025 17:30
        Eintracht Frankfurt
        Vfl Wolfsburg
        02.02.2025 19:30
        Bayer Leverkusen
        TSG Hoffenheim
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