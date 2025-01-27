Almanya Bundesliga Ligi'nde 19. haftanın sonuçları

St.Pauli-Union Berlin karşılaşması, Almanya Bundesliga Ligi'nin 19. haftasının sonuna damga vurdu.

Ligin bu haftasında St.Pauli ile Union Berlin karşı karşıya geldi.

BVB Dortmund, ligin bu haftasında Werder Bremen ile kendi evinde üstünlük sağlayamadı. 2-2 biten maçta BVB Dortmund ve Werder Bremen 1'er puan alırken ev sahibi ekip haftayı 26, konuk ekip ise 27 puan ile noktaladı.

Ev sahibi RB Leipzig, zorlu mücadelede rakibi Leverkusen ile eşitliği bozamayarak 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. İki takımın da eşitliği bozamadığı bu maçta RB Leipzig puanını 32'ye yükseltirken konuk Leverkusen ise 42 puana ulaştı.

Bayern, ligin bu haftasında konuk olduğu Freiburg'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 48 puana yükseldi, ev sahibi Freiburg ise 27 puanda kaldı.

VfL Wolfsburg evinde ağırladığı H. Kiel ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından VfL Wolfsburg 28 puana ulaşırken, H. Kiel ise 12 puana yükseldi

Augsburg, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Heidenheim'i 2-1 mağlup etti.

Mainz 05, zorlu mücadelede rakibi Stuttgart'ı 2-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

M'gladbach, evindeki mücadelede rakibi Bochum'u etkili oyunuyla 3-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi M'gladbach puanını 27'ye yükseltti.

Almanya Bundesliga Ligi'nin 19. haftasında Hoffenheim ile Frankfurt arasında oynanan maç 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.