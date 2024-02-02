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        Haberler Dünya Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Federal Meclis'te tartışıldı

        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Federal Meclis'te tartışıldı

        Almanya'da döner fiyatlarının 10 Euro'ya çıkabileceği yönündeki açıklamalar kamuoyunda endişe yarattı. Bunun ülkedeki yaşam maliyetlerinin artışının simgesi haline geldiği belirtilirken, konu Alman Federal Meclisi'nde de gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:08
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        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
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        1970'lerde Almanya'ya yerleşen Türk göçmenler tarafından ülkede popüler olan hatta kamuoyunda Almanların 'ulusal yemeği' olarak adlandırılan döner fiyatlarının artışı ülkede kriz yarattı.

        Bazı bölgelerde döner porsiyonunun 10 Euro'nun üzerine çıkacağı yönündeki açıklamalar, ülkede artan yaşam maliyetlerinin simgesi haline geldi.

        ALMAN FEDERAL MECLİSİ'NDE TARTIŞILDI

        Foto: Unsplash
        Foto: Unsplash

        The Telegraph'ın haberine göre, Almanlar bu konuda o kadar endişelendi ki Alman Federal Meclisi'nden bu hafta bu konu tartışıldı.

        Yeşiller Partisi'nden Milletvekili Hanna Steinmüller, bu konuda endişeli olanlarının görüşlerini dile getirdi. 2022'de yaklaşık 3,50 Euro'dan satılan dönerin fiyatının son aylarda en az 6 Euro'ya yükseldiğini belirtti.

        "LÜKS" BİR YEMEĞE DÖNÜŞECEK AÇIKLAMASI

        Kasım ayında, büyük bir döner üreticisi, bunun "lüks" bir yemeğe dönüşeceği ve yakında maliyetinin 10 Euro'ya kadar çıkabileceği konusunda uyarmıştı.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #almanya
        #Döner

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