Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Federal Meclis'te tartışıldı
Almanya'da döner fiyatlarının 10 Euro'ya çıkabileceği yönündeki açıklamalar kamuoyunda endişe yarattı. Bunun ülkedeki yaşam maliyetlerinin artışının simgesi haline geldiği belirtilirken, konu Alman Federal Meclisi'nde de gündeme geldi
1970'lerde Almanya'ya yerleşen Türk göçmenler tarafından ülkede popüler olan hatta kamuoyunda Almanların 'ulusal yemeği' olarak adlandırılan döner fiyatlarının artışı ülkede kriz yarattı.
Bazı bölgelerde döner porsiyonunun 10 Euro'nun üzerine çıkacağı yönündeki açıklamalar, ülkede artan yaşam maliyetlerinin simgesi haline geldi.
ALMAN FEDERAL MECLİSİ'NDE TARTIŞILDIFoto: Unsplash
The Telegraph'ın haberine göre, Almanlar bu konuda o kadar endişelendi ki Alman Federal Meclisi'nden bu hafta bu konu tartışıldı.
Yeşiller Partisi'nden Milletvekili Hanna Steinmüller, bu konuda endişeli olanlarının görüşlerini dile getirdi. 2022'de yaklaşık 3,50 Euro'dan satılan dönerin fiyatının son aylarda en az 6 Euro'ya yükseldiğini belirtti.
"LÜKS" BİR YEMEĞE DÖNÜŞECEK AÇIKLAMASI
Kasım ayında, büyük bir döner üreticisi, bunun "lüks" bir yemeğe dönüşeceği ve yakında maliyetinin 10 Euro'ya kadar çıkabileceği konusunda uyarmıştı.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.