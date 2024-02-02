Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Federal Meclis'te tartışıldı

1970'lerde Almanya'ya yerleşen Türk göçmenler tarafından ülkede popüler olan hatta kamuoyunda Almanların 'ulusal yemeği' olarak adlandırılan döner fiyatlarının artışı ülkede kriz yarattı.

Bazı bölgelerde döner porsiyonunun 10 Euro'nun üzerine çıkacağı yönündeki açıklamalar, ülkede artan yaşam maliyetlerinin simgesi haline geldi.

ALMAN FEDERAL MECLİSİ'NDE TARTIŞILDI Foto: Unsplash The Telegraph'ın haberine göre, Almanlar bu konuda o kadar endişelendi ki Alman Federal Meclisi'nden bu hafta bu konu tartışıldı. Yeşiller Partisi'nden Milletvekili Hanna Steinmüller, bu konuda endişeli olanlarının görüşlerini dile getirdi. 2022'de yaklaşık 3,50 Euro'dan satılan dönerin fiyatının son aylarda en az 6 Euro'ya yükseldiğini belirtti.