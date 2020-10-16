Almanya, Kruse'yi tartışıyor! 0:00 / 0:00

Fenerbahçe'yle olan sözleşmesini 18 Haziran'da fesheden ve sonrasında Union Berlin'e imza atan Max Kruse, Almanya'da da gündem oldu. Twitch üzerinden yayın yapan ve geç saatlere kadar oyun oynayan tecrübeli futbolcunun durumu tartışma yarattı.

Bild Gazetesi konuya dair bir uzman doktordan görüş alırken Michael Feld, "Üst düzey bir sporcunun uykuya ihtiyacı vardır ama onlar daha az uykuyla da baş edebilir. 7-8 saatlik bir uyku mecburidir. Gece tüm idman, beyinde tekrar yapılır. Yenilenme gereklidir" ifadelerini kullandı.

Union Berlin ise Kruse'nin futbol dışındaki mesaisine ilişkin olarak "Oyuncularımız sosyal medya etkinliklerinden kendileri sorumludur. Bizim için önemli olan verdiği performanstır" yorumunu yaptı. Yeni takımıyla ilk maçına Mainz karşısında çıkan Kruse, 4-0'lık galibiyette gol atmayı başarmıştı.

Sarı-lacivertlilerle FIFA'lık olan Alman yıldızla ilgili olarak Ali Koç "Kruse, hayatının pokerini oynadı. Bence bu karar Kruse'ye pahalıya mal olacak. En önemli yatırımımızdı ve karşılığını alamadık. Almanya'nın yetenekli ama çok disiplini olmayan bir oyuncusunu aldık. Aidiyet çok önemli" demişti.