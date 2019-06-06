"Ben zaten hep makyajsızım"

Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 14 Şubat 2017 yılında Los Angeles'ta dünyaevine girmişti. İkilinin bebekleri Efehan, 5 Mayıs’ta dünyaya gelmişti.

EFEHAN 1 AYLIK OLDU



Ünlü çift, bebekleri Efehan ile mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor. Abazi son olarak 1 aylık olan oğlu Efehan ile çekilen karelerini takipçileriyle paylaştı. Abazi'nin paylaşımına çok sayıda, "Maşallah" ve "Allah nazardan korusun" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Tolgahan Sayışman ile mutlu bir evlilik sürdüren Almeda Abazi, oğlu Efehan'ı kucağına almadan önce yaşadıklarını geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından şu sözlerle anlatmıştı:

"ALLAHIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖRDÜM"

Bebeğime kavuşmadan 15 ya da 20 dakika önce çekilmiş bir fotoğraf. Bakmayın böyle gülümsediğime, ağrıların arasında çekilmiş bir fotoğraf. Meğerse doğum sancılarının birkaç saniyelik arası da varmış böylece insan vücudu bir parça dinleniyormuş. Allah’ın büyüklüğünü ve merhametini bir kez daha gördüm, yaşadım hayranlıkla!

"BİRİCİK OĞLUMA KAVUŞTUM"

Allah’ın izni ile her zaman yanımda olan canım annem, canım eşim, canım doktorum ve bütün ailemin desteği ile tüm zorlukların üstesinden gelebildim ve küçük kaplancığım, hayatımın manası biricik oğluma kavuştum. Efehan’ıma...