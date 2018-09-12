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Güzel haberi sosyal medyadan duyuran Alp Kırşan eşi ile çekildiği bu kareyi paylaşıp altına şu notu düştü: Efe'den sonra ikinci oğlumuz ATA 11.35 te dünyaya geldi, sağlıklı mutluyuz her şey yolunda geçti. Gönlü bizimle olan herkese şimdiden teşekkürler...